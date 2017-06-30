الفـروسيـة موقـف نبراسـه محمد بن زايد

* د. علي بن تميم

أبوظبي(وام)

اختار الشاعر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عنواناً دالاً لرائعته الشعرية، يحمل بعداً رؤيوياً وآفاقاً جمالية، وليس من شك في أن محمد بن راشد، من خلال هذا العنوان «الدرب واضح»، يسعى إلى زعزعة المعنى الأولي البسيط لوضوح الدرب، ليصوغ دلالة مركبة ذات بعدين: سياسي يتضح بعد الانتهاء من قراءة النص، وجمالي يحمل دلالة تجمع بين العقل والمشاعر والحكمة.

ففي النص لحظات حميمية مملوءة بالمحبة ومشاعر الأخوة، ولحظات أخرى تؤكد ضرورة رجوع السادرين في غيهم إلى العقل، فالقصيدة، وهي تكشف الدرب الواضح الذي تسلكه الإمارات، تشير إلى الدروب الملتوية التي سارت فيها قطر، فالعنوان ينطوي على تعرية وفضح للدروب الملتوية عن طريق تبيان جماليات الدرب الواضح الذي اختطته الإمارات لنفسها وشهد به العدو قبل الصديق.

فالطرق نوعان، كما قال الشاعر القديم: «أمامك فانظر أي نهجيك تنهج طريقان شتى: مستقيم وأعوج» اختار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التعبير عن موقفه من خلال هذا النص الشعري الدال الذي ينتمي إلى النوع الذي عرفه البلاغيون بالسهل الممتنع. وهذا الاختيار يتناغم مع منظور الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم المعرفي وهو يصور الروح الجديدة في الإمارات، ويسعى للدفاع عنها أمام من يسعى إلى تشويهها، فشعر الشيخ محمد بن راشد هو لون من التعبير عن الذات الجمعية الإماراتية، وهي تواجه تحديات العصر، وهو دفاع عن هذه الذات وتبيان للطرق الملتوية التي يسلكها بعضهم، وأعني قطر، التي سعت لدق أسافين الفتنة لتدمير عرى الاتحاد والتعاون الخليجي وتقطيع أواصر المحبة بين الحكام والشعوب في دول الخليج العربي.

لكن «الدرب واضح» بوح شعري جميل يتجاوز سمات النص الشعري السياسي ليرسم حالة شعرية تتطلع إلى عالم خالٍ من الإرهاب والفتن والمراوغة، عالم يقوم على المحبة وينبني على الأخلاق.