الفـروسيـة موقـف نبراسـه محمد بن زايد

أبوظبي(وام)
اختار الشاعر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عنواناً دالاً لرائعته الشعرية، يحمل بعداً رؤيوياً وآفاقاً جمالية، وليس من شك في أن محمد بن راشد، من خلال هذا العنوان «الدرب واضح»، يسعى إلى زعزعة المعنى الأولي البسيط لوضوح الدرب، ليصوغ دلالة مركبة ذات بعدين: سياسي يتضح بعد الانتهاء من قراءة النص، وجمالي يحمل دلالة تجمع بين العقل والمشاعر والحكمة.
ففي النص لحظات حميمية مملوءة بالمحبة ومشاعر الأخوة، ولحظات أخرى تؤكد ضرورة رجوع السادرين في غيهم إلى العقل، فالقصيدة، وهي تكشف الدرب الواضح الذي تسلكه الإمارات، تشير إلى الدروب الملتوية التي سارت فيها قطر، فالعنوان ينطوي على تعرية وفضح للدروب الملتوية عن طريق تبيان جماليات الدرب الواضح الذي اختطته الإمارات لنفسها وشهد به العدو قبل الصديق.
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لكن «الدرب واضح» بوح شعري جميل يتجاوز سمات النص الشعري السياسي ليرسم حالة شعرية تتطلع إلى عالم خالٍ من الإرهاب والفتن والمراوغة، عالم يقوم على المحبة وينبني على الأخلاق.
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