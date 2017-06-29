ألمانيا تنتقد سعي أردوغان للقاء مواطنيه في برلين



تاريخ النشر: الجمعة 30 يونيو 2017 كراسنودار، روسيا (وكالات) قال وزير الخارجية الألماني زيجمار جابرييل أمس، إن حكومته ترى أنه من غير المناسب أن يشارك الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في أحداث عامة في ألمانيا خارج نطاق قمة الدول العشرين نظراً للتوتر الحالي بين البلدين. وقال جابرييل للصحفيين المرافقين له في رحلته إلى روسيا، إن تركيا طلبت إذناً رسمياً أمس الأول، للسماح لإردوغان بإلقاء خطاب أمام مواطنين أتراك يعيشون في ألمانيا خلال زيارته لها رغم أنه نصح أنقرة قبل أسبوعين بعدم التقدم بهذا الطلب. وأضاف الوزير أن الحكومة الألمانية لا تريد إثارة مشاعر الأتراك الذين يعيشون في ألمانيا ومن يحملون جنسيتي البلدين. وانتقدت تركيا أمس الساسة الألمان وقالت إن موقفهم يبرز ازدواجية المعايير.