الرئيس الفنزويلي يتعهد الرد على محاولة الانقلاب



تاريخ النشر: الجمعة 30 يونيو 2017 كراكاس (أ ف ب) تعهد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أمس بالرد على محاولة انقلاب تشكك في حصولها المعارضة وكذلك خبراء. وأعلنت السلطات الفنزويلية أيضاً أن المدعية العامة لويزا اورتيجا التي تنتمي إلى التيار التشافيزي، لكنها زادت من انتقاداتها لمادورو، ستمثل أمام المحكمة العليا الأسبوع المقبل. ووضع رئيس الدولة القوات المسلحة في حالة استنفار، في هذا البلد الذي تعصف به أعمال العنف والتظاهرات التي أسفرت عن قتيلين جديدين الأربعاء، لترتفع الحصيلة إلى 79 قتيلا منذ الأول من أبريل. وأكد مادورو الذي دائما ما ينتقد وجود مؤامرة للإطاحة به، أن مروحية ألقت الثلاثاء أربع قنابل يدوية على مبنى المحكمة العليا، وأطلقت خمس عشرة رصاصة على وزارة الداخلية.