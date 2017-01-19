لجنة تحكيم «أمير الشعراء» تواصل مقابلاتها اليوم وغداً



تاريخ النشر: الجمعة 20 يناير 2017 أبوظبي (الاتحاد) يواصل برنامج أمير الشعراء في نسخته السابعة، مسيرته الشعرية الجديدة في إحياء الشعر الفصيح، إذ باشرت لجنة تحكيم مسابقة «أمير الشعراء» في العاصمة أبوظبي، أمس الخميس، مقابلة الـ150 شاعراً الذين حصلوا على الإجازة الأولى وفقاً للشروط والمعايير المعلنة، و تم اختيارهم من بين آلاف الشعراء، وذلك استعداداً لإعلان قائمة الـ(20) شاعراً الذين سيشاركون في البرنامج التلفزيوني للمسابقة، وبدأت المقابلات أمس الخميس، وتتواصل اليوم الجمعة، وغداً السبت، وحدد لها ثلاثة أيام (من 19 ولغاية 21 يناير الجاري). وينتمي الشعراء الذين تم اختبارهم إلى 27 دولة عربية وأجنبية، وهي الإمارات، الأردن، البحرين، السعودية، مصر، الجزائر، السودان، العراق، سوريا، الكويت، المغرب، اليمن، تونس، سلطنة عُمان، لبنان، فلسطين، ليبيا، موريتانيا، إرتيريا، الهند، إيران، ألمانيا، فرنسا، بلجيكا، النيجر، غينيا، مالي. وبإمكان الشعراء المقيمين في إمارات الدولة الحضور إلى مسرح شاطئ الراحة لإجراء المقابلات، خلال الفترة المذكورة، وفقاً للشروط . وسوف يتم بث الحلقات المسجلة للبرنامج، التي تعرض للقاءات الشعراء مع لجنة التحكيم، بدءاً من 31 يناير 2017 على مدى 3 أسابيع، على أن يعقب ذلك في 21 فبراير انطلاق حلقات البث المباشر للبرنامج على مدى 10 أسابيع بمشاركة 20 شاعراً يمثلون نخبة الشعراء المترشحين للبرنامج.