قوات الاحتلال تغلق الأقصى أمام المصلين

علاء المشهراوي، عبدالرحيم حسين (غزة، رام الله)

أغلقت شرطة الاحتلال الإسرائيلي أمس المسجد الأقصى المبارك أمام المصلين فيما زجت بعناصرها إلى ساحات الحرم لتوفير الحماية لعشرات المستوطنين الذي اقتحموا المسجد من باب المغاربة يقودهم يورم ليفي قائد شرطة الاحتلال في القدس مع كبار المتطرفين وضباط الاحتلال.

وقالت مصادر فلسطينية إن شرطة الاحتلال فرضت في بادئ الأمر إجراءات مشددة على دخول المصلين واحتجزت بطاقاتهم الشخصية على بوابات المسجد ثم منعت دخول من تقل أعمارهم عن الأربعين عاماً قبل أن تمنع دخول المصلين بشكل تام تزامنا مع اقتحامات واسعة، يقودها قائد شرطة الاحتلال في القدس وبرفقته والدة مستوطنة قتيلة إحياء لذكراها السنوية.

وأضافت أن ما تسمى منظمات «الهيكل المزعوم» وأوري أرائيل وزير الزراعة بحكومة الاحتلال المتطرف دعوا المستوطنين للمشاركة الواسعة في اقتحامات جماعية للمسجد الأقصى أمس إحياء لذكرى مقتل المستوطنة. وسادت الأقصى أجواء شديدة التوتر أمس وسط هتافات تكبير احتجاجية واستنفار لحراس وسدنة المسجد.

وجددت مجموعات متتالية من المستوطنين صباح أمس اقتحاماتها الاستفزازية للمسجد من باب المغاربة وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة.