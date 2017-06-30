العراق يعلن انتهاء «دويلة الباطل الداعشية»

سرمد الطويل، وكالات (عواصم)

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس، دحر «داعش» في الموصل واستعادة السيطرة على ما تبقى من أنقاض الجامع النوري الكبير ومنارة الحدباء التاريخيين، ومنطقة السرجخانة المجاورة لهما، إضافة إلى تحرير كنيسة الساعة التي فجرها التنظيم الإرهابي، ومسجدي عمر الأسود الأثري في باب جديد، والكرار في باب لكش وسط المدينة، والمجمع الطبي بحي الشفاء، مؤكداً انتهاء «دويلة الباطل الداعشية» وملاحقة فلول المتشددين بالقتل والأسر حتى آخر واحد منهم في العراق.

من جهتها، أكدت وزارة الدفاع نهاية التنظيم الإرهابي في الموصل، بل نهايته «إلى الأبد» في العراق بعد 3 سنوات من سيطرته على مساحات واسعة بالبلاد، مشيرة إلى «انهيار كامل» في صفوف «الدواعش» الذين لم يعد أمامهم من خيار سوى الاستسلام أو الموت. بالتوازي، قال المتحدث باسم التحالف الدولي الكولونيل الأميركي راين ديلون، إن الإعلان الرسمي عن استعادة الموصل ««تقوم به الحكومة العراقية. أنا لا استطيع تحديد الموعد، إلا أنني أرى ذلك خلال أيام وليس أسابيع».

وفيما واصلت القطاعات المقاتلة التقدم لاستعادة الجيوب المتبقية بقبضة «الدواعش» حول المدينة القديمة، أفادت المصادر الأمنية أن مناطق وأزقة الفاروق الثانية، وأجزاء من الميدان تضم حي النبي جرجيس والقليعات، ورأس الكور، وبابي جديد والطوب، لا زالت بيد الإرهابيين، فيما اعتبر المتحدث الرسمي باسم قيادة العمليات المشتركة العميد يحيى رسول أنها مناطق «ساقطة عسكرياً» في ضوء تطويق المتشددين من جميع الاتجاهات.

من جهته، دعا الشيخ أنور العاصي زعيم قبيلة العبيد إلى استثمار الانتصار في الموصل، وإرسال قوات لتحرير قضاء الحويجة ومناطق جنوب وغرب كركوك، إضافة إلى تلعفر غرب نينوى لإنهاء وجود «داعش» تماماً في العراق. بالتوازي، أكد قائد «عمليات الرافدين» اللواء علي إبراهيم اتخاذ سلسلة إجراءات أمنية احترازية لمنع تسلل الإرهابيين لتنفيذ اعتداءات في محافظات ذي قار والمثنى وميسان وواسط جنوب البلاد.