حفتر يطالب «الصاعقة» بحسم معركة بنغازي

طرابلس (وكالات)

طالب القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر، القوات الخاصة «الصاعقة» بمزيد التقدم والاستمرار لحسم المعارك في منطقتي الصابري ووسط البلاد بمدينة بنغازي شرق البلاد.

وخاطب حفتر القوات الخاصة عبر جهاز اللاسلكي، مشيدًا بجهود الضباط وضباط الصف والجنود في التقدم بمحاور القتال، ومطالبًا في الوقت ذاته بجهد يكلل هذه النجاحات بحسكم المعركة بشكل نهائي في مدينة بنغازي. ورد آمر القوات الخاصة العميد ونيس بوخمادة على القائد العام للقوات المسلحة قائلًا: «قطعنا العهد أمام الشعب الليبي لاجتثاث الإرهاب والقضاء عليه، نقول لكم نعاهدكم أننا على الدرب سائرون وأننا بعون الله سنقضي على باقي فلول الإرهاب، وستظل القوات الخاصة ضد هذه الجماعات ونحن على نفس العهد ونفس الدرب، ونتمنى لكم التوفيق والسداد من أجل تحرير كافة تراب ليبيا». من جانبها، أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عودة موظفيها بأمان إلى طرابلس، عقب الهجوم على موكبهم في الزاوية عند توجههم من طرابلس إلى صرمان لزيارة مركز احتجاز مهاجرين، وقالت: «جميع الموظفين سالمون وبأمان».

وأعربت الأمم المتحدة من جديد عن تقديرها لحكومة الوفاق الوطني وأعضاء مجلس النواب الممثلين للزاوية، والسلطات المحلية على تأمين عودتهم الآمنة.

وكان عضو مجلس النواب، عبدالله اللافي، أكد سلامة أفراد بعثة الأمم المتحدة الذين تعرضوا للاحتجاز فترة قصيرة إثر مهاجمة موكبهم من قبل مسلحين في مدينة الزاوية.

وأفاد بأن الموظفين السبعة هم خمسة رجال (ثلاثة ليبيين وماليزي وروماني) وامرأتان (مصرية وفلسطينية)، موضحًا أن المسلحين خطفوا الموظفين بغرض التفاوض على إطلاق أقارب لهم معتقلين في طرابلس. وأضاف تمكنا من إقناعهم بالإفراج عن موظفي الأمم المتحدة قبل أي تفاوض.