«الفأس» توقع عناصر إرهابية خطيرة في البحرين

المنامة (وكالات)

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية أمس، أنه ضمن الجهود الأمنية لمكافحة الإرهاب، قامت الأجهزة الأمنية بتنفيذ عملية «الفأس» وهي عملية أمنية استباقية ، تأتي استكمالاً لأعمال البحث والتحري للقبض على عدد من العناصر الإرهابية النشطة، حيث تم القبض على مجموعة من العناصر التي شكلت خلية، تتبع ما يسمى بتنظيم «سرايا الأشتر» الإرهابي، واتخذت من مبنى غير مأهول في منطقة الدير، موقعا يتم فيه تخزين العبوات الجاهزة وتحضير وتصنيع كميات من المواد شديدة الانفجار والأدوات والأجهزة التي تدخل في تصنيع العبوات المتفجرة، بتقنيات مختلفة. علما بأن أعمال البحث والتحري مازالت مستمرة، للكشف عن أية ارتباطات تنظيمية بعناصر أو خلايا إرهابية أخرى.

وقالت وزارة الداخلية في بيان تلاه اللواء طارق الحسن رئيس الأمن العام، إن الوقائع والتحريات تشير، إلى أن أعضاء هذه الخلية ، شاركوا تخطيطا وإعدادا وتنفيذا في سلسلة من الاعتداءات الإرهابية، التي وقعت في الفترة الأخيرة، واستهدفت رجال الأمن، ومنها:

(1) التفجير الإرهابي بالقرب من قرية أبوصيبع بتاريخ 4 فبراير 2017 والذي نتج عنه تضرر شاحنة وسيارة مدنية تصادف مرورها قريبا من موقع التفجير.

(2) التفجير الإرهابي في السنابس بتاريخ 23 فبراير 2017 والذي أدى إلى إصابة سائقة سيارة، تصادف مرورها بالموقع، بشظية ، أدخلت على أثرها للمستشفى.