اختطاف ضابط بالحماية الرئاسية في أبين

بسام عبدالسلام (عدن)

اختطف مسلحون مجهولون ضابطاً في قوات الحماية التابعة للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في طريق بمنطقة العرقوب بمحافظة أبين جنوب البلاد. وأضاف مصدر محلي لـ«الاتحاد» «أن مسلحين يعتقد أنهم من تنظيم القاعدة الإرهابي اختطفت ضابطاً يدعى مختار حيدان أثناء مروره بسيارته الخاصة في منطقة العرقوب في طريقه إلى مدينة عدن واقتادوه إلى مكان مجهول، مضيفاً أن الضابط العسكري يعمل لدى قوات الحماية الرئاسية في قصر المعاشيق في عدن».

وكان مسلحو القاعدة اختطفوا في فبراير الماضي ضابطاً سابقاً في قوات الحماية الرئاسية في أبين قبل أن يتم إعدامه ورمي جثته في طريق رئيس قرب مدينة الوضيع مسقط رأس الرئيس اليمني.

في سياق آخر، عززت قوات التحالف العربي بقيادة السعودية أجهزة الأمن في أبين بعدد من الآليات العسكرية ضمن الجهود المبذولة لدعم الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة ومساعدة قوات الأمن على النهوض واستئناف دورها في إحلال الاستقرار والسكينة العامة.

وقدمت أمس قوات التحالف أكثر من 10 أطقم عسكرية إلى الأجهزة الأمنية في محافظة أبين للمشاركة في عملية تأمين الشريط الساحلي الواصل إلى محافظة شبوة. وأفاد مصدر أمني بأن عدداً من الأطقم تم تسليمها إلى الأجهزة الأمنية في أبين ضمن الدعم اللوجستي المقدم من دول التحالف العربي على رأسها السعودية والإمارات لتعزيز الخطط الأمنية الرامية لتأمين المحافظة وشريطها الساحلي.