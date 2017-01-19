  • الجمعة 22 ربيع الآخر 1438هـ - 20 يناير 2017م

جديد «الإمارات الثقافية» يناير 2017

حجم الخط |


تاريخ النشر: الجمعة 20 يناير 2017

أبوظبي (الاتحاد)

عن مركز سلطان بن زايد للثقافة والإعلام، صدر العدد الجديد من مجلة الإمارات الثقافية عن شهر يناير، وقد تضمن العدد الأول في هذا العام موضوعات مختلفة منها: تحدي القراءة العربي- الابتكار وفرص العقول في الإمارات- معرض الخيوط الخفية يجمع مفارقات التكنولوجيا في أبوظبي- «مرآت قلم» أربع خطوات لأدب إماراتي عالمي، بالإضافة إلى موضوعات عن تطور الألفاظ في العربية- - فاتنات التشكيل الفني- مالك شبل أشهر منظري الحداثة الإسلامية، الشعر العربي: حقوق الإبداع وشبهات التقليد، نمط الحياة في 2040- وإطلالة على خواتم أنسي الحاج، وحمامة الحرب في دمشق، كما تضمن العدد حصاد السينما الإماراتية الماضي، وجائزة بيلي للنساء للرواية لعام 2016.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتبنى ترامب مواقف أكثر توازناً ،خاصة تجاه الشرق الأوسط، بعد توليه الرئاسة الأميركية ؟!
نعم
لا