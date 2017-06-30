الضالع تطلق نداء استغاثة من الكوليرا

عدن (واس)

أكدت الحكومة اليمنية أن قرارها الخاص بإعلان حالة الطوارئ في 4 محافظات تقع تحت ‏إدارتها بجنوب البلاد تم لضرورة وطنية لرفع مستوى الاستنفار العام، إلى جانب إظهار الحقيقة للدول ‏والمنظمات الداعمة لليمن. ‏وأوضح مصدر في مكتب رئيس الوزراء اليمني في تصريح بثته أمس وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن إعلان حالة الطوارئ في قطاع الصحة في المحافظات الأربع جاء بعد أن صنف مختصون ‏حالة الإسهال الشديدة التي تأكد وجود الكوليرا فيها من خلال الفحوصات الطبية أنها ‏جائحة صحية وهي حالة كانت تتطلب الإعلان عنها ومصارحة الشعب والمجتمع الدولي بها. ‏وأفاد المصدر أن إعلان حالة الطوارئ في القطاع الصحي مع انتشار المرض يهدف إلى ‏حماية السكان وتوعيتهم من أجل أخذ الحذر.

من ناحية أخرى، أطلقت جهات حكومية وأخرى مدنية في محافظة الضالع،جنوب البلاد، نداء استغاثة لإنقاذ الأهالي من وباء الكوليرا الذي بدء بالتفشي بشكل مخيف خلال الأسابيع الماضية. وكشفت إحصاء صادرة عن مكتب الصحة في المحافظة عن تسجيل 10448 حالة مشتبه بإصاباته بوباء الكوليرا، منها 52 حالة وفاة. وقال أطباء في مستشفيات الضالع والمراكز الصحية في أرياف المحافظة أن الوضع أصبح كارثيا، ويجب التدخل العاجل من أجل مواجهة المرض في أسرع وقت في ظل تزايد أعداد الحالات المصابة والوفيات.

من جانبه وجه رئيس منظمة صح لحقوق الإنسان محمود الشعيبي نداء استغاثة عاجل للمنظمات الطبية والإنسانية المحلية والدولية، واصفا الوضع في الضالع بالكارثة الإنسانية. وأشار إلى أن المحافظة تعاني من شح الإمكانيات وأن الوباء منتشر في عموم المحافظة ولا تستطيع مستشفيات المحافظة استيعاب الحالات المصابة بالكوليرا، لافتا إلى أن هناك نقصا في المحاليل والسوائل الوريدية، خصوصا في المناطق الريفية البعيدة عن مركز المحافظة.