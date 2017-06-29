إنسان «نيانديرتال» القديم حاول معالجة آلام الأسنان

واشنطن (أ ف ب)

كشفت دراسة علمية أن إنسان نيانديرتال، «ابن عم» الإنسان المعاصر، حاول أن يعالج آلام الأسنان قبل 130 ألف سنة، في مؤشر إضافي على تقدّم هذا النوع البشري الذي اندثر قبل عشرات آلاف السنين.

وكان لإنسان نيانديرتال «الأسبيرين» الخاص به، على حد تعبير الباحثين، وهو ورق شجر الحور الذي يفرز عند مضغه مادة مسكّنة ومضادة للالتهابات، وهو كان يلجأ إلى هذا النوع من المسكّنات قبل 48 ألف سنة. أما الدراسة الجديدة التي نشرت في مجلة «إنترناشونال أسوسيايشن أوف باليودونتولوجي»، فقد ركزت على تحليل أربع أسنان من الفك الأيسر لإنسان نيانديرتال عثر عليها في موقع كرابينا في كرواتيا، ولاحظ العلماء أن فيها حفراً وأشكالاً أخرى من أشكال المعالجة. وقال دايفيد فراير الأستاذ في جامعة كنساس الأميركية والقيم الرئيسي على هذه الدراسة: «هذه العلامات تدل على وجود مشكلة في الأسنان كان يعاني منها ذاك الرجل، وكان يحاول أن يعالج نفسه». وشارك في الدراسة أيضاً طبيب الأسنان جوزف غاتي، ومفوضة متحف التاريخ الطبيعي في كرواتيا دافوركا روادوفيتش، وقد حللوا الأسنان مستخدمين المجهر.

ولاحظ العلماء أن السن الضاحكة وضرس العقل كانا منحرفين عن موقعهما الطبيعي في الفك.

ورجّح الباحثون أن يكون ذلك الإنسان القديم حاول أن يقتلع الضرس المؤلم بأداة قد تكون من العظم أو من جذور الأشجار.

وأشار دايفيد فراير إلى أن هذا الاكتشاف يثبت أن ذاك النوع البشري القديم كانت لديه «القدرة على التأثير بمحيطه من خلال استخدام الأدوات» التي كان يصنعها. وإنسان نيانديرتال نوع من البشر من سلالة تختلف عن سلالة الإنسان المعاصر، تعايش معه في بعض المناطق من الشرق الأوسط وجنوب أفريقيا، لكن إنسان نيانديرتال انقرض قبل 38 ألف سنة لأسباب ما زال الغموض يشوبها.