يعيد 20 ألف يورو سرقها منذ 3 سنوات

مرسيليا (أ ف ب)

قرر لص شعر بالندم أن يعيد إلى ضحيته السبعينية 20 ألف يورو سرقها منها في مرسيليا (جنوب فرنسا)، قبل أكثر من ثلاث سنوات.

ففي 20 ديسمبر 2013 سحبت المرأة السبعينية هذا المبلغ من صراف آلي، على ما أوضح مصدر في الشرطة.

وقد رصد تحركها هذا لصان قاما بنشلها بعد دقائق، وقد خلف ذلك لها «صدمة» من دون أن تصاب بجروح. وفي مارس الماضي فوجئت هذه المرأة لدى عودتها إلى منزلها بباقة من الزهور أمام بابها من دون أي تفسير. وبعد أيام قليلة طرق بابها شاب مع باقة أخرى. وقدم إلى المرأة السبعينية وابنتها الزهور وظرفا فيه مبلغ 20 ألف يورو. وقد أبلغت المرأة الشرطة التي عثرت على الرجل البالغ 27 عاما بعد أسابيع عدة. وأوقف الشاب، وأقر بأنه كان أحد مرتكبي عملية السرقة عام 2013 عازيا فعلته إلى طيش الشباب. وقال إنه ندم على فعلته لكنه لم يكشف عن اسم شريكه. وقد أفرج عنه ووضع قيد المراقبة القضائية بانتظار أن يمثل قريبا أمام المحكمة.