«اليوجا» مع الماعز آخر الصيحات في الولايات المتحدة

لوس أنجلوس (أ ف ب)

تتمدد أدونا إبراهيمي على سجادة يوجا، محاولة قدر المستطاع الحفاظ على وضعيتها وتركيزها، في حين يقفز خروفان صغيران على ظهرها في إطار آخر الصيحات في مجال اللياقة البدنية في الولايات المتحدة التي تقضي بممارسة اليوجا مع الماعز. وتلقى جلسات اليوجا هذه المعروفة بـ«جوت يوجا» إقبالاً كبيراً وهي تزاول في مزارع في أنحاء البلاد برمتها، في حين تتنقل بين المشاركين مواعز صغيرة من نوع عنزات غينية قزمة لا يتعدى طولها 40 إلى 50 سنتمتراً. وتقر إبراهيمي (53 عاماً) في ختام أول جلسة «جوت يوجا»: «كانت المواعز حولنا وكنا نشعر بدفئها تحت أشعة الشمس، وكنا في هناء تام». وشارك في هذه الحصة التي تكلف 15 دولاراً للساعة الواحدة، نحو 20 شخصاً و15 نعجة.

وكانت معلمة اليوجا ميريديث لانا تحث المشاركين على التنفس جيداً ومراقبة وضعيتهم، وسط ثغاء الغنم الذي يقفز على ظهورهم ويمضغ شعورهم ويلحس وجوههم.