مؤلف «هاميلتون» يرد بالموسيقا على الجدل بشأن الهجرة

لوس أنجلوس (رويترز)







أصدر الموسيقي لين-مانويل ميراندا ما سماه «ردا موسيقيا» على الجدل السياسي الدائر في الولايات المتحدة بشأن الهجرة، مستوحى من مسرحيته الغنائية الشهيرة «هاميلتون» التي تعرض بنجاح هائل في برودواي منذ عامين ونال عنها العديد من الجوائز. وعرض ميراندا العمل الجديد «مهاجرون.. نحن ننجز العمل» أمس الأول الأربعاء في فيديو موسيقي يصور فيه اللاجئين والمهاجرين في أنحاء العالم داخل مخيمات وفي مصانع ملابس يعملون فيها بأجور زهيدة وفي ظروف بائسة وفي حقول حيث يجمعون الفواكه وداخل قطارات مكتظة بالركاب.



ويصاحب العمل أغنية راب جديدة تصور معاناة المهاجرين وما يتعرضون له من صعاب وإخفاقات إضافة إلى إسهاماتهم للمجتمع. وقال ميراندا، الحاصل على جوائز بوليتزر وتوني، إن الهدف من هذا العمل هو الرد على حملة الغرب ضد المهاجرين غير الشرعيين ودعوات حظر سفر أشخاص إلى الولايات المتحدة من ست دول غالبية سكانها من المسلمين. وكتب ميراندا على موقع (جينياس.كوم) لعشاق الموسيقا يقول إن الانتخابات الأخيرة «دفعت مرة أخرى رهاب الأجانب وتشويه صورة المهاجرين إلى صدارة المشهد السياسي.. وهذا رد موسيقي».

وحصدت مسرحية هاميلتون 11 من جوائز توني العام الماضي، ويتوقع عرضها قريباً في مسارح سان فرانسيسكو وشيكاغو ولوس أنجلوس ولندن.