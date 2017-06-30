مؤلف «هاميلتون» يرد بالموسيقا على الجدل بشأن الهجرة

لوس أنجلوس (رويترز)
أصدر الموسيقي لين-مانويل ميراندا ما سماه «ردا موسيقيا» على الجدل السياسي الدائر في الولايات المتحدة بشأن الهجرة، مستوحى من مسرحيته الغنائية الشهيرة «هاميلتون» التي تعرض بنجاح هائل في برودواي منذ عامين ونال عنها العديد من الجوائز. وعرض ميراندا العمل الجديد «مهاجرون.. نحن ننجز العمل» أمس الأول الأربعاء في فيديو موسيقي يصور فيه اللاجئين والمهاجرين في أنحاء العالم داخل مخيمات وفي مصانع ملابس يعملون فيها بأجور زهيدة وفي ظروف بائسة وفي حقول حيث يجمعون الفواكه وداخل قطارات مكتظة بالركاب.
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وحصدت مسرحية هاميلتون 11 من جوائز توني العام الماضي، ويتوقع عرضها قريباً في مسارح سان فرانسيسكو وشيكاغو ولوس أنجلوس ولندن.