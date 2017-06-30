ترشيح رامي مالك لعضوية أكاديمية الأوسكار

لوس أنجلوس (رويترز)







وجهت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة في الولايات المتحدة دعوات للممثل رامي مالك بطل مسلسل «مستر روبوت» والممثلتين جال جادوت وإيمي بولر ضمن عدد قياسي وهو 774 شخصا من 57 دولة للانضمام إلى المجموعة التي تختار الأفلام المرشحة والفائزة بجوائز الأوسكار السنوية، وذلك في إطار سعي الأكاديمية لتنويع عضويتها التي يغلب عليها الرجال البيض.



وقالت الأكاديمية أمس الأول الأربعاء، إن نسبة النساء المدعوات هذا العام تصل إلى 39 في المئة وإن الملونين يمثلون 30 في المئة.

ويمثل ذلك زيادة بأكثر من 300 في المئة في التنوع العرقي منذ أزمة 2016 التي أحدثت تغييرات جذرية في الأكاديمية بعد اختيار كل المرشحين العشرين لجوائز ذلك العام من البيض.



وقالت شيريل بون ايزاكس رئيسة الأكاديمية في بيان للإعلان عن المدعوين الجدد «مسؤوليتنا هي ضمان رؤية وجوه جديدة وسماع أصوات جديدة وإعطاء الجيل الجديد فرصة بنفس الطريقة التي أتيحت لنا بها ذات الفرصة».

وإذا قبل كل من وجهت إليهم الدعوة فسيصل عدد أعضاء أكاديمية الأوسكار إلى نحو 7400 عضو.



يذكر أن «مالك»، ممثل أميركي-مصري، ولد في لوس أنجلوس بكاليفورنيا لأب وأم مصريين.