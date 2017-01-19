«القاهرة الدولي للكتاب» يحتفي بالمغرب والصايغ أبرز الحاضرين

سعيد ياسين (القاهرة)

تنطلق الدورة الثامنة والأربعون لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، الجمعة 26 يناير الجاري، وتستمر حتى 10 فبراير المقبل، وأعلن الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، تفاصيل الدورة الجديدة في مؤتمر صحفي بحضور السفير أحمد التازي، سفير المملكة المغربية في القاهرة، حيث تحل المغرب ضيف شرف على المعرض هذا العام، وعادل المصري رئيس اتحاد الناشرين المصريين. وقال الدكتور هيثم: الإقبال على المعرض كبير جداً، ولدينا لائحة انتظار ضخمة، ويضم المعرض هذا العام أنشطة جديدة، بداية من البوستر «الملصق» الذي تم اختياره بمسابقة تماشياً مع عنوان المعرض الرئيسي «الشباب وثقافة المستقبل»، ولدينا فعاليات كثيرة مرتبطة بالشباب، ومعرض خاص بالطفل تمهيداً لعودة معرض الطفل.

وأشار الدكتور هيثم الحاج علي، في تصريحات له عبر وسائل إعلام مصرية، إن حبيب الصايغ الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، من أبرز المشاركين في الدورة الثامنة والأربعين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وأكد الحاج علي أن مشاركة الشاعر الكبير حبيب الصايغ تعبر عن أهمية المعرض وقدرته على استقطاب أصحاب التجارب الكبيرة، كما تعكس اهتمامه بأن يلامس المشهد الثقافي العربي من خلال رموزه.

ووصف الحاج علي العلاقة الإماراتية المصرية بأنها عضوية، وقال: «عند الحديث عن الثقافة فنحن لا نتحدث عن مشهدين منفصلين، بل عن مشهد واحد متكامل، ونؤكد أننا نتعامل مع الهيئات والمؤسسات الإماراتية تعاملنا مع نظيراتها المصرية من حيث الأهمية والأولوية».