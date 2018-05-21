«التوطين» تحدد قواعد عمل المواطنين في القطاع الخاص

أبوظبي (الاتحاد)

أصدر معالي ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين، قراراً جديداً في «شأن تنظيم عمل المواطنين في القطاع الخاص»، والذي تحدد وزارة الموارد البشرية والتوطين بموجبه إجراءات وخطوات تشغيل المواطنين في منشآت القطاع الخاص المسجلة لدى الوزارة وآليات لمتابعتهم بعد التحاقهم بالعمل ولتلقي الشكاوى، بالإضافة إلى تحديد ضوابط وشروط لانتهاء علاقة العمل وآليات التعامل مع حالات إنهاء الخدمات.

وقال معاليه:«إن القرار يأتي ضمن حزمة السياسات والبرامج والمبادرات التي تستهدف تعزيز مشاركة الموارد البشرية الوطنية في القطاع الخاص الذي يعتبر القطاع الأمثل لتوظيف المواطنين، والشريك الاستراتيجي للوزارة في تطبيق منهجيتها الجديدة للتعامل مع ملف التوطين»، مشيراً إلى أن القرار يعتبر بداية تطبيق مرحلة تمكين المواطنين في القطاع الخاص، وضمان توفير بيئة عمل مناسبة ومستقرة، بما يسهم في تعزيز تنافسيتهم وإنتاجيتهم، وذلك بالتوازي مع مواصلة تسريع عمليات التوظيف في القطاعات الاقتصادية وفقاً للمستهدفات.

وأضاف معاليه: «يشكل القرار منظومة متكاملة لعمل المواطنين في القطاع الخاص وفقاً لسياسات وقواعد محددة، بدءاً من إجراءات التحاقهم في الوظائف المتوافرة، مروراً بمرحلة عملهم لدى المنشآت، وأخيراً انتهاء أو إنهاء علاقة عملهم مع هذه المنشآت».

وبموجب القرار، يتم تشغيل المواطنين لدى المنشآت المسجلة في الوزارة وفقاً لعدة خطوات، تشمل قيام صاحب العمل بالتقدم بالمستندات المطلوبة لاستخراج تصريح عمل المواطن من خلال إحدى قنوات تقديم الخدمة المعتمدة، حيث تقوم الوزارة فور موافقتها على التصريح بإصدار باقة للمواطن تشمل تصريحاً وعقد عمل وبطاقة أبشر ودليل حقوق وواجبات العمل بالقطاع الخاص، كما يتم توفير خدمات إرشاد وتأهيل للمواطن الذي يحتاج لذلك، من خلال إشراكه في برامج تدريبية بما يلزم لأداء الوظيفة وفق متطلبات سوق العمل.