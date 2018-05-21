وزراء خارجية «العشرين» يبحثون مكافحة الإرهاب

بوينوس آيرس (أ ف ب)

يسعى وزراء خارجية دول مجموعة العشرين خلال اجتماعهم المقرر اليوم في بوينوس آيريس الى مناقشة أمور تتعلق بـ«التعددية والحوكمة العالمية»، بعد أن تبين أنهم لن يكونوا قادرين على الاتفاق على إعلان مشترك حول مواضيع حساسة مثل إيران وفلسطين وسوريا وفنزويلا. وقالت الخارجية الفرنسية في بيان «سيتعلق الأمر خصوصا بالحفاظ على دينامية تعاون دولي معزز حول الرهانات الكبرى للأجندة الدولية خصوصا مكافحة الإرهاب والتقلبات المناخية».

وبمبادرة من الرئاسة الأرجنتينية لمجموعة العشرين والولايات المتحدة سيعلن موقف من الأزمة في فنزويلا غداة الاقتراع الرئاسي المثير للجدل الذي تقاطعه المعارضة.

ومن المتوقع صدور إعلان عن الدول ال20 في ختام الاجتماع، على ان يليه مؤتمر صحفي يشارك فيه وزراء خارجية الأرجنتين خورخيه فوري، وألمانيا (المضيفة السابقة للقاء مجموعة العشرين) هايكو ماس، واليابان (المضيفة المقبلة للقاء مجموعة العشرين) تارو كونو. ويشارك في الاجتماع أيضاً وزيرا خارجية بريطانيا بوريس جونسون، والصين وانغ يي. أما الولايات المتحدة فستمثل بمساعد وزير الخارجية جون سوليفان، وروسيا بنائب وزير، وفرنسا بالمدير العام للخارجية لوران بيلي. وفي غياب وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، ستمثل وزيرة خارجية بلغاريا ايكاترينا زاياريافا الاتحاد الأوروبي التي تتولى بلادها رئاسة الاتحاد الدورية.