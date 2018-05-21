معارك ضارية للسيطرة على منطقة في أفغانستان

فراه، أفغانستان (رويترز)

شدد مسلحون من حركة طالبان حصارهم على منطقة أخرى في أفغانستان أمس فيما سعى مسؤولون لطمأنة الناس الذين يتزايد غضبهم من أن الوضع الأمني سيتحسن. وحاصر المسلحون أمس مجمع الحاكم المحلي في منطقة أجريستان في إقليم غزنة جنوبي العاصمة كابول، فيما قال مسؤولون إن تعزيزات لقوات الحكومة وصلت لتحل محل الشرطة في الدفاع عن المدينة.

ويأتي القتال في غزنة التي تشهد منذ فترة طويلة وجوداً مكثفاً لطالبان بعد عدة أيام من القتال في إقليم فراه في الجانب الآخر من البلاد على الحدود مع إيران حيث اقترب المسلحون من اجتياح عاصمة الإقليم.

وزار الجنرال جون نيكلسون قائد القوات الأميركية في أفغانستان فراه أمس الأول بصحبة وزيري الداخلية والدفاع ورئيس جهاز المخابرات الأفغاني.

وقال «فراه لم تسقط ولن تسقط أبدا» وحث طالبان على قبول عرض الرئيس أشرف عبد الغني لعقد محادثات سلام. وأضاف «سنبقى معكم إلى أن تنتهي هذه الحرب نهاية سلمية». والتقى نيكلسون بمسؤولين محليين في مجمع الحاكم وسمع شكاوى من فشل الحكومة في حماية المدينة والإقليم الذي تسيطر فيه طالبان على الكثير من المناطق.