خولة السركال: الشارقة رافد حقيقي للأدب والأدباء

الشارقة (الاتحاد)

تقدّمت سعادة خولة السركال، مدير عام نادي سيدات الشارقة، بالتهنئة إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمناسبة اختيار الشارقة عاصمة الكتاب للعام 2019، قائلة: «أتقدّم باسمي وباسم زملائي وزميلاتي العاملين تحت مظلة نادي سيدات الشارقة بالتهنئة والتبريكات إلى مقام صاحب السمو حاكم الشارقة، بمناسبة اختيار إمارة الشارقة عاصمة للكتاب للعام 2019، وكلنا شرف أن تحمل إمارتنا هذه المكانة الثقافية الكبيرة على المستويين العربي والعالمي، وتؤكد جدارتها في بناء مشروعها الحضارية بالكتاب والمعرفة، إذ ظلت الإمارة رافداً حقيقيّا للأدب والأدباء، ومنارة للعلم والعلماء تضيء من الشرق أنحاء العالم».

وأضافت:«تمضي الإمارة تحت قيادة ورؤى صاحب السمو نحو المجد، محققة أرفع المستويات في تبنيها للعديد من المبادرات والبرامج التي تخدم مسيرة النهضة الثقافية محلياً وعربياً، بما لا يدع مجالاً للشكّ أن الشارقة عاصمة أساسية للعمل الثقافي الكبير الذي يهدف إلى بناء الإنسان، ويحفظ ذاكرته الجمالية والإبداعية».

وتقدّمت السركال بالتهنئة إلى حرم صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، رئيسة نادي سيدات الشارقة، مثّمنة الدور الكبير الذي تقدمه سموها على صعيد رعاية ودعم مختلف المشاريع والمبادرات الهادفة إلى تعزيز الواقع الثقافي الراهن.