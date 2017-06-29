خالد بن بطي: الشارقة مدينة الكتاب والثقافة والمعرفة

الشارقة (الاتحاد)
بارك خالد بن بطي الهاجري، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، لدولة الإمارات العربية المتحدة، ولصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اختيار الشارقة «العاصمة العالمية للكتاب لعام 2019»، وذلك تتويجاً لرؤية سموه السديدة بجعل إمارة الشارقة منارة للعلم والثقافة والإنسانية العالمية.
وقال خالد بن بطي: إن اختيار إمارة الشارقة عاصمة عالمية للكتاب، هو دلالة جديدة على صوابية الرؤية الحكيمة التي أبدعت في استشراف المستقبل الزاهي والحضاري للشارقة على امتداد أربعة عقود، ولا تزال تخطو بثقة وثبات على طريق النهوض بالإمارة.
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