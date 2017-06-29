في معنى أن «تقرأ» فيلماً

نواف الجناحي

(1)

بدأت القراءة في عمر مبكر جداً، وذلك عبر مكتبة المنزل التي كان والدي يُموّنها بالعناوين المختلفة كل حين. روايات، مسرحيات، كتب عن الفن المسرحي والسينمائي، دراسات في الفلسفة وعلوم ما وراء الطبيعة، إضافة إلى موسوعات علمية كنت أكن لها اهتماماً خاصاً، خاصة تلك المرتبطة بعلوم الفضاء. الفضول كان محركي الأول. إلى أن جاء يوم وطّد العلاقة بيني وبين الكتاب بشكل استثنائي.

كنت في العاشرة تقريباً، وكنا نسكن في الطابق الأول في بناية في منطقة النادي السياحي. اعتدت وقتها الصعود إلى الجيران في الطابق السابع مستخدماً السلالم الداخلية بدل المصعد، فقط لمتعة فعل شيء مختلف والتماهي مع فكرة العوالم الخلفية، وفي ذلك اليوم صادفت شيئاً غريباً في أحد الطوابق العليا، سكان شقة ما سينتقلون من البناية وقرروا التخلص من بعض الأغراض بوضعها في المساحة الخالية للسلالم الداخلية التي لا يستخدمها أحد، من ضمنها صندوق كرتوني ضخم مملوء بالكتب المختلفة من كل نوع، بعضها باللغة العربية، وبعضها بالإنجليزية! كنز حقيقي! بلا لحظة تردد وجدت نفسي أسحب هذا الصندوق الثقيل إلى غرفتي، وسط دهشة أفراد العائلة. لقد قرأت تقريباً كل ما كان موجوداً في ذلك الصندوق. منذ ذلك الوقت أصبحت أبحث عن الكتب وأشتريها من مصروفي الخاص، ما جعل القراءة خلال السنوات التالية رفيقة دائمة، أغوص معها في عوالم وأكوان الواقع والخيال.

(2)