بولت.. الانتصار الأخير في أوروبا

أوسترافا (د ب أ)

فاز العداء الجامايكي يوسين بولت بسباق 100 متر في إطار منافسات بطولة جولدن سبايك بمدينة أوسترافا التشيكية، وتعد هذه البطولة هي آخر محطات العداء الأسطوري في القارة الأوروبية قبل إعلان اعتزاله.

وقطع العداء الجامايكي، الذي سينهي مسيرته الرياضية بعد بطولة العالم لألعاب القوى في العاصمة البريطانية لندن في أغسطس المقبل، السباق في 10 ثوانٍ وستة أجزاء من الثانية. ولم يتمكن بولت من كسر الرقم القياسي للعام الحالي في هذا النوع من السباقات والمسجل باسم الأميركي كريستيان كولمان (تسع ثوانٍ و82 جزءاً من الثانية).

وجاء في المركز الثاني الجامايكي الآخر يونير بيريز بزمن 10 ثوانٍ وتسعة أجزاء من الثانية، فيما حل التركي جاك علي هارفي في المركز الثالث بزمن 10 ثوانٍ و26 جزءاً من الثانية.

وعلى الجانب الآخر، فاز الجنوب أفريقي وايد فان نيكرك، البطل الأولمبي في سباق 400 متر، بسباق 300 متر في 30 ثانية و81 جزءاً من الثانية، ليكسر الرقم القياسي للأميركي مايكل جونسون، الذي حقق في عام 2000 زمن 30 ثانية و85 جزءاً من الثانية في نفس السباق، بيد أن الاتحاد الدولي لألعاب القوى لا يضفي صفة الدولية على الأرقام التي تتحقق في مثل هذا النوع من البطولات.