الحريري من السفارة السعودية: عروبة لبنان خط أحمر

بيروت (وكالات)

أقامت السفارة السعودية في العاصمة اللبنانية بيروت، مأدبة إفطار حضرها نسيج سياسي لبناني يمثل خليط الأحزاب السياسية وكافة المكونات الطائفية في البلاد، ومن بين الحاضرين، رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، والمستشار السعودي نزار علولا الذي حضر خصيصاً من السعودية.

وخلال اللقاء رحب وليد البخاري، القائم بأعمال السفارة السعودية في لبنان، بالحضور، قائلاً: «أهلاً بكم في بيت المملكة السعودية في لبنان بيت كل اللبنانيين».من جهته، أكد رئيس الحكومة سعد الحريري أن «البيت السعودي يجمع بين اللبنانيين ولا يفرق بينهم». وقال: «ما تريده المملكة من اللبنانيين أن نبقى على وحدتنا وعروبتنا والتزامنا باتفاق الطائف». كما شدد الحريري على أن «المطلوب منا أن ننأى بأنفسنا عن الدول الشقيقة»، في إشارة إلى تدخل حزب الله العسكري في سوريا. وقال رئيس الوزراء اللبناني، إن عروبة بلاده «خط أحمر» لا يمكن تجاوزه، معتبراً أن ما تريده السعودية هو بقاء لبنان جزءاً من العالم العربي.