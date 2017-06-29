ليو ميسي..«عريس اليوم»

روزاريو (أ ف ب)

يدخل نجم منتخب الأرجنتين وبرشلونة الإسباني ليونيل ميسي القفص الذهبي اليوم في حفل زفاف ضخم بمسقط رأسه في روزاريو بحضور 260 مدعواً، بينهم عدد من زملائه في النادي الكاتالوني.

ويحتفل ميسي الذي أتم السبت عامه الثلاثين، بعقد قرانه من صديقته لفترة طويلة وأم ولديه انتونيلا روكوتزو، في حفل تضم لائحة المدعوين إليه لاعبين مثل الأور وجوياني لويس سواريز والبرازيلي نيمار، إضافة إلى جيرار بيكيه وشريكته المغنية الكولومبية شاكيرا.

وينزل المدعوون في «سيتي سنتر»، وهو مجمع فخم يضم فندقاً وكازينو، حيث سيقام أيضا حفل الزفاف الذي سيجعل ميسي ينسى ولو لفترة قصيرة مشكلاته مع السلطات المالية الإسبانية التي تلاحقه بتهمة التهرب من دفع الضرائب.

وترتدي العروس (29 عاما) فستاناً من تصميم المصممة الإسبانية الشهيرة روسا كلارا التي سافرت إلى روزاريو من برشلونة لكي تتابع عن كثب التحضيرات «اللوجستية».