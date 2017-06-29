احتفالات جماهيرية في ميدان إيطاليا

كازان - سانتياجو (د ب أ)

هنأت رئيسة تشيلي، مشيل باشليت لاعبي منتخب بلادها بالتأهل إلى نهائي كأس القارات، وقالت: يا له من منتخب كبير، لقد وصلوا إلى نهائي كأس القارات، لا يزالون يسعدون تشيلي، ويصنعون التاريخ، إلى الأمام يا تشيلي.

وانطلقت الآلاف من الجماهير التشيلية إلى ميدان إيطاليا بوسط مدينة سانتياجو عاصمة تشيلي للاحتفال بتأهل منتخب بلادهم.

ووصلت الجماهير إلى الميدان الشهير حاملين أعلام تشيلي للاحتفال بفوز الفريق على منافسه منتخب البرتغال في الدور قبل النهائي والتأهل للمرة الثالثة على التوالي للمباراة النهائية لإحدى البطولات الكبرى، بعد أن توج في العاميين الماضيين بلقب بطولة كوبا أميركا.

وقالت جريدة «ميركوريو» التشيلية: بعد التعادل دون أهداف في الوقتين الأصلي والإضافي منتخب تشيلي لا يزال يصنع التاريخ، ويسعى خلف لقب جديد.

فيما قالت صحيفة «ايبكو» التشيلية أيضا في عنوانها الرئيس: «الثالثة»، في إشارة إلى النهائي الثالث الذي يصل إليه منتخب تشيلي في السنوات الثلاث الأخيرة.

وأضافت: تشيلي تأهلت بركلات الترجيح أمام بطل أوروبا بقيادة كريستيانو رونالدو وكافحت ضد الحكم. وأضافت الصحيفة: الحكم الإيراني لم يحتسب خطأ واضحاً ضد فرانشيسكو سيلفا خلال الوقت الإضافي، ولم يتكبد حتى عناء اللجوء إلى تكنولوجيا الفيديو.