احتفالات جماهيرية في ميدان إيطاليا

كازان - سانتياجو (د ب أ)
هنأت رئيسة تشيلي، مشيل باشليت لاعبي منتخب بلادها بالتأهل إلى نهائي كأس القارات، وقالت: يا له من منتخب كبير، لقد وصلوا إلى نهائي كأس القارات، لا يزالون يسعدون تشيلي، ويصنعون التاريخ، إلى الأمام يا تشيلي.
وانطلقت الآلاف من الجماهير التشيلية إلى ميدان إيطاليا بوسط مدينة سانتياجو عاصمة تشيلي للاحتفال بتأهل منتخب بلادهم.
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وقالت جريدة «ميركوريو» التشيلية: بعد التعادل دون أهداف في الوقتين الأصلي والإضافي منتخب تشيلي لا يزال يصنع التاريخ، ويسعى خلف لقب جديد.
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وأضافت: تشيلي تأهلت بركلات الترجيح أمام بطل أوروبا بقيادة كريستيانو رونالدو وكافحت ضد الحكم. وأضافت الصحيفة: الحكم الإيراني لم يحتسب خطأ واضحاً ضد فرانشيسكو سيلفا خلال الوقت الإضافي، ولم يتكبد حتى عناء اللجوء إلى تكنولوجيا الفيديو.