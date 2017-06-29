التوأم يعفي رونالدو من مباراة «الثالث»

لشبونة (أ ف ب)

كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أنه لن يخوض مباراة تحديد المركز الثالث في كأس القارات، لملاقاة توأميه حديثي الولادة.

وبعد ساعات على خسارة بلاده بركلات الترجيح صفر-3 أمام تشيلي في نصف النهائي في قازان، قال رونالدو إنه حصل على إذن للغياب عن مباراة الميدالية البرونزية.

ويعتقد أن رونالدو قد رزق بتوأمين من والدة بديلة في الولايات المتحدة الأميركية، علماً أنه والد لطفل بعمر السابعة يدعى كريستيانو جونيور.

وقال مهاجم ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا، إنه منح عقله وروحه للبرتغال في نصف النهائي الذي انتهى بالتعادل السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي قبل أن يتألق حارس تشيلي كلاوديو برافو ويصد 3 ركلات ترجيحية برغم ولادة طفلي. وتابع على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك: أثر بي كثيرا موقف رئيس الاتحاد البرتغالي ومدرب المنتخب، ولن أنسى ذلك، وأضاف: أنا سعيد للغاية أن أكون مع طفلي للمرة الأولى.

وبحسب الصحف المحلية، رزق رونالدو بصبي وفتاة في 8 يونيو الماضي أطلق عليهما اسمي ماتيو وايفا.