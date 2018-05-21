مسيرات العودة: 112 شهيداً و13 ألف جريح

علاء مشهراوي، عبدالرحيم حسين (غزة، رام الله)

استشهد 112 فلسطينياً منذ بدء مسيرات العودة الشعبية على حدود قطاع غزة وإسرائيل في 30 مارس الماضي، بحسب إحصائية رسمية أعلنتها امس وزارة الصحة الفلسطينية.

وجاء في الإحصائية، أن من إجمالي القتلى 13 طفلاً دون سن 18 عاماً ومسعفاً، فيما بلغ عدد المصابين 13190 نحو نصفهم برصاص حي، من بينهم ألفا طفل وألف سيدة، ولا تزال حالة 332 مصاباً خطيرة.

واشتكت وزارة الصحة في الإحصائية من مقتل مسعف، وإصابة 223 آخرين بجروح وحالات اختناق، فيما تضررت 36 سيارة إسعاف تابعة لها خلال المواجهات مع الجيش الإسرائيلي. كما أظهرت الإحصائية وجود 32 حالة بتر في الأطراف بين أكثر من 13 ألف مصاب في قمع الاحتلال الإسرائيلي مسيرات العودة.

وقالت وزارة الصحة، إن 27 من حالات البتر كانت في الأطراف السفلية، و4 في أصابع اليد، وحالة واحدة في الأطراف العلوية.

إلى ذلك، اقتحم ما يقرب من 300 مستوطن، أمس، باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس، بحسب ما ذكرت وكالة «وفا» للأنباء.

وأوضحت الوكالة أن الاقتحامات الواسعة للمستوطنين حدثت من جهة باب المغاربة في ظل حراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة، وتزامنت مع ما يسمى بعيد «نزول التوراة»، وسط محاولات متكررة لأداء صلوات وطقوس تلمودية في المسجد.

ولفتت إلى أن مجموعات من المستوطنين تجمعوا في سوق القطّانين، المُفضي إلى المسجد الأقصى، وأدوا طقوساً تلمودية استفزازية بالقرب من باب الأقصى، وسط إغلاق قسري للمحال التجارية في المنطقة.