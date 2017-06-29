كازان (أ ف ب)

تعملق الحارس كلاوديو برافو وصد 3 ركلات ترجيحية ليقود منتخب تشيلي بطل أميركا الجنوبية إلى نهائي كأس القارات 2017 لكرة القدم، بفوزه على البرتغال بطلة أوروبا 3-صفر بركلات الترجيح بعد تعادلهما سلباً في الوقتين الأصلي والإضافي في قازان.

وهذه أول مرة تبلغ فيها تشيلي النهائي في مشاركتها الأولى في المسابقة، فيما فشلت البرتغال مع نجمها كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في العالم أربع مرات، ببلوغ المباراة الحاسمة في مشاركتها الأولى أيضاً.

وقال برافو بعد المباراة: أريد أن أهنئ زملائي على هذا الجهد الكبير أمام خصم عنيد، نحن مقتنعون جداً بمهاراتنا، وأعتقد أننا نجحنا في فرض أنفسنا، أنا ساهمت في بعض الشيء بهذا النجاح.

وتابع: هذا تأهل مهم للنهائي لكن نحتفل الآن، الكثير من اللاعبين تعرضوا لآلام عضلية، وآمل أن نتوج جهدنا في النهائي.