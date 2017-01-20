لطيفة بنت مكتوم.. تجربة الأمومة في مواجهة الكاميرا

نوف الموسى (دبي)
تجلت، مساء أول أمس، تجربة الأمومة لدى الفنانة التشكيلية الشيخة لطيفة بنت مكتوم، بمركز «تشكيل» في مدينة دبي، حيث تتعهد الشيخة لطيفة إدارة المركز، وإلهامه كبيئة فنية تستقطب الإبداع بوصفه حالة سرمدية مستدامة.
ولا تقف مكتوفة الأيدي، وهي ترسم مخططها الأولي للصورة الفوتوغرافية، بل تقتحمها وتتشكل هي من خلالها، في مواجهة تامة مع عدسة الكاميرا، وفي ثنايا معرضها الفردي «فصل جديد»، حس شخصي، وإعلان واضح لتجربة فردية شفافة ذات أبعاد سيكولوجية وروحية ومعرفية متتابعة، لا تخبرك الشيخة لطيفة عن نفسها إلا بزوايا رقمية مذهلة، تقودها استشفافات رمزية، بإيقاعات نوعية، كل شيء في المعرض يؤدي بالمشاهد إلى إتقان الانصات لهارموني الحياة المدهش، تصرح الفنانة بقدرة المُجرب أنه عبر الصورة تكشف النقاب عن إعادة اكتشافها لذاتها استناداً إلى الهوية الجديدة والدور المتطور.
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نقل الفنانة الشيخة لطيفة بنت مكتوم، افتراضية الصورة الفوتوغرافية بعنوان «الصبر»، إلى الواقع المادي بأبعاده المتعددة، وإعطاء زوار المعرض فرصة للتماس اللحظة ومعايشتها، وصياغة قناة رئيسة للاتصال بين المشهد البصري في المتخيل العام، ومشهد الإدراك والحس في لغة الحوار الحيّ، إضافة ثرية للمحاكاة الفنية اليومية. فالمشاهد يرى صورة «الصبر»، برمزية الوقت، وفي نفس اللحظة، تتيح له منصة المعرض واقعاً مرئياً مباشراً، ففي القاعة ترى الساعات متدلية من أعلى السقف، تمسك بها، وتراقب حركة عقاربها، وتدخل مع من حولك في نقاش عميق حول مؤشراتها ودلالاتها، وهنا تكمن قيمة الفن، في جعلك جزءاً من الجمال الكليّ.