عباس يدخل المستشفى للمرة الثالثة خلال أسبوع

رام الله (الاتحاد)

أفاد مسؤول فلسطيني، أمس، بأن الرئيس محمود عباس نقل إلى أحد المستشفيات في الضفة الغربية، من غير أن يدلي بمزيد من التفاصيل.

وهذه هي المرة الثالثة التي يدخل فيها عباس، البالغ من العمر 82 عاماً، المستشفى في غضون أسبوع. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن عباس خضع لجراحة صغيرة في الأذن الوسطى، الثلاثاء الماضي، ثم خرج بعد ذلك بعدة ساعات، لكنه دخل إلى المستشفى مرة ثانية الجمعة.

وقال مسؤول فلسطيني في رام الله إن عباس عاد إلى المستشفى في وقت لاحق أمس بسبب ارتفاع درجة حرارته بعد جراحة الأذن التي خضع لها يوم الثلاثاء. بيد أن مصدراً في المستشفى الاستشاري في رام الله قال إن حالة الرئيس لا علاقة لها بالعملية في الأذن. وأضاف «الرئيس سيبقى في المستشفى ليوم غد على الأقل.. الرئيس لديه التهاب في الصدر ويتم إعطاؤه مضاداً حيوياً في الوريد».

وكان المدير الطبي للمستشفى الاستشاري في مدينة رام الله، سعيد سراحنة، قد قال «إن نتائج الفحوصات التي أجراها عباس جيدة والحالة الصحية مطمئنة».