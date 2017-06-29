سو وتوماس وبويمانز صداع في رأس «شباب الأهلي- دبي»

منير رحومة (دبي)

أصبح الثلاثي الأجنبي لنادي «شباب الأهلي - دبي» السنغالي موسى سو والأرجنتيني توماس دي فينسينتي والهولندي رود بويمانز، صداعاً حقيقياً في رأس إدارة الكيان الجديد، بسبب ارتباطهم بعقود طويلة المدى مع فريقيهما السابقين الأهلي والشباب، واستبعادهم من قائمة اختيارات المدرب الروماني كوزمين للموسم المقبل، بالإضافة إلى عدم تلقيهم عروضاً للانتقال إلى أندية أخرى تساوي على الأقل المبالغ المالية التي دفعت للتعاقد معهم.

وعلى الرغم من قرب انطلاقة تحضيرات الفريق الجديد استعداداً للموسم المقبل، فإن مصير الثلاثي الأجنبي لا يزال غامضاً، حيث كان العرض الذي تقدم به فريق فنربخشة التركي ضعيفاً ولا يتجاوز مليوني يورو من أجل ضم السنغالي موسى سو، في الوقت الذي طالبت فيه إدارة النادي بـ 8 ملايين يورو على الأقل مقابل الانتقال، حتى لا تتكبد خزينة النادي خسائر كبيرة، خاصة أن صفقة التعاقد مع موسى وصلت إلى 17 مليون يورو لأربعة مواسم.

من جانب آخر، تم التواصل مع وكيل أعمال الأرجنتيني توماس دي فينسينتي الذي يرتبط بعقد لثلاثة مواسم مع الشباب، للبحث عن فريق جديد له، إلا أن العروض التي وصلته حتى الآن ضعيفة وأقل بكثير من قيمة الصفقة، مما يجعل عملية البحث عن فريق آخر مستمرة.

ولم يقدم فينسينتي المستوى المطلوب منه خلال الموسم الماضي مع الشباب، وكذلك عدم انضباطه في الملعب وحصوله على عدد من البطاقات والإيقاف.

ويعتبر وضع الهولندي رود بويمانز أكثر تعقيداً وصعوبة من اللاعبين السابقين، وهو مرتبط بدوره بعقد لثلاثة مواسم، لم يلعب منها سوى أربعة أشهر فقط، بعد تعرضه إلى حادثة بلع اللسان، ثم إلى إصابة خلال التدريبات، حيث غاب اللاعب عن الملاعب، وتراجعت أسهمه.

وعلى الرغم من التواصل مع مدير أعمال اللاعب لإيجاد حل وسط يرضي الطرفين وإنهاء العقد، فإن الأمور لم تنجح، خاصة أن اللاعب لم يحصل على أية عروض جدية، بالإضافة إلى أن إصابته تعيق انتقاله إلى أي فريق آخر، حيث يواصل حالياً العلاج في هولندا.

وأمام هذه الوضعية المعقدة للأجانب الثلاثة تجد إدارة نادي «شباب الأهلي- دبي» مهمتها صعبة في إيجاد مخرج قانوني أو عروض مقبولة لإنهاء علاقتها بهؤلاء اللاعبين، خاصة أنها مطالبة في نفس الوقت بالتعاقد مع لاعبين أجنبيين آخرين يكملان رباعي الأجانب بالفريق الأول ويلبيان احتياجات الكيان الجديد المطالب بالمنافسة بقوة على الألقاب المحلية والقارية وتشريف كرة الإمارات.