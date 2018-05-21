نسيبة: المسلمون ضحايا «داعش» الإرهابي

بروكسل (وام)
شاركت دولة الإمارات في المؤتمر الدولي حول ضحايا العنف المستند إلى العرق والدين في منطقة الشرق الأوسط على المستوى الوزاري الذي عقد في بروكسل.
ترأس وفد الدولة إلى المؤتمر معالي زكي أنور نسيبة وزير دولة.
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ويهدف المؤتمر إلى الحفاظ على التنوع العرقي والإثني والديني للشرق الأوسط وتقييم الإجراءات المتخذة في تحقيق العدالة للضحايا وضمان رجوعهم إلى مناطقهم، بالإضافة إلى إحاطة المجتمع الدولي بالتطورات حول قضية الأقليات في الشرق الأوسط من خلال توفير مساحة لممثلي الأقليات بإدلاء آرائهم حول الوضع في المنطقة والتدابير اللازمة لضمان عودة النازحين إلى بيئة آمنة ومستدامة.
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وأكد معاليه أهمية العودة إلى القيم الإنسانية، لافتاً إلى أن المسلمين هم أيضا ضحايا تنظيم «داعش» الإرهابي، وليس فقط المسيحيين أو الأقليات الأخرى.