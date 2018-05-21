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إصابة أحد أهم قيادات تنظيم القاعدة ..وإيطاليا تنفي تنفيذ عملية عسكرية في ليبيا

الجيش الليبي يسيطر على مناطق في درنة ويدمر مواقع إرهابية
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تاريخ النشر: الإثنين 21 مايو 2018

طرابلس (وكالات)

أعلنت غرفة عمليات الكرامة للجيش الوطني الليبي، أمس، أن القوات الجوية الليبية استهدفت غرفة عمليات العصابات الإرهابية بمدينة درنة، وتمكنت من تدميرها بالكامل. وفي سياق متصل، حذرت غرفة عمليات الكرامة سكان مدينة درنة من اعتقالات تقوم بها الجماعات الإرهابية في المدينة باسم الجيش. وقالت الغرفة، إن الإرهابيين يقومون بعمليات قبض واعتقال، يستخدمون خلالها سيارات تحمل شعارات وحدات القوات المسلحة، ويرتدون القيافة العسكرية، داعية السكان إلى توخي الحيطة والحذر.

وشن طيران الجيش الليبي، مساء أمس الأول، غارات جوية عنيفة على مواقع للإرهابيين في المدخل العربي لمدينة درنة. وقال عبدالكريم صبرة، المنسق الإعلامي لغرفة عمليات عمر المختار في درنة لـ«العين الإخبارية»: إن قوات الجيش الليبي بسطت سيطرتها على عدة مناطق غرب مدينة درنة، ودمرت آليات مسلحة للجماعات الإرهابية وسط تراجعهم في مدينة درنة.

وأعلن الجيش الوطني الليبي عن قيام قواته الجوية باستهداف غرفة عمليات «العصابات الإرهابية»، وتدميرها بالكامل داخل مدينة درنة، في إشارة إلى مقر غرفة العمليات العسكرية لـ«القاعدة» بالمدينة.

وجاء في تتمة البيان على لسان الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، العميد «أحمد المسماري»، أن غرفة عمليات الكرامة توفر ممراً آمناً ومعاملة قانونية لكل من يريد تسليم نفسه، ويختار تجنيب مدينة درنة ويلات الحرب.

وأحكمت وحدات من القوات الخاصة بالجيش الليبي السيطرة تماماً على منطقة «عرقوب بولم» المتاخمة لمنطقة «تمسكت» الجبلية، والتي تقدمت فيها القوات الخاصة أيضاً إلى أراضي «الخجخاج» بالمدخل الجنوب غربي للمدينة. وتعد جبال «تمسكت» الوعرة معقلاً رئيساً لتنظيم «أنصار الشريعة» المتطرف، والذي فر منها إلى داخل المدينة تحت ضربات الجيش الليبي. ... المزيد
     
 