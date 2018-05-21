الجيش الليبي يسيطر على مناطق في درنة ويدمر مواقع إرهابية

طرابلس (وكالات)

أعلنت غرفة عمليات الكرامة للجيش الوطني الليبي، أمس، أن القوات الجوية الليبية استهدفت غرفة عمليات العصابات الإرهابية بمدينة درنة، وتمكنت من تدميرها بالكامل. وفي سياق متصل، حذرت غرفة عمليات الكرامة سكان مدينة درنة من اعتقالات تقوم بها الجماعات الإرهابية في المدينة باسم الجيش. وقالت الغرفة، إن الإرهابيين يقومون بعمليات قبض واعتقال، يستخدمون خلالها سيارات تحمل شعارات وحدات القوات المسلحة، ويرتدون القيافة العسكرية، داعية السكان إلى توخي الحيطة والحذر.

وشن طيران الجيش الليبي، مساء أمس الأول، غارات جوية عنيفة على مواقع للإرهابيين في المدخل العربي لمدينة درنة. وقال عبدالكريم صبرة، المنسق الإعلامي لغرفة عمليات عمر المختار في درنة لـ«العين الإخبارية»: إن قوات الجيش الليبي بسطت سيطرتها على عدة مناطق غرب مدينة درنة، ودمرت آليات مسلحة للجماعات الإرهابية وسط تراجعهم في مدينة درنة.

وأعلن الجيش الوطني الليبي عن قيام قواته الجوية باستهداف غرفة عمليات «العصابات الإرهابية»، وتدميرها بالكامل داخل مدينة درنة، في إشارة إلى مقر غرفة العمليات العسكرية لـ«القاعدة» بالمدينة.

وجاء في تتمة البيان على لسان الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، العميد «أحمد المسماري»، أن غرفة عمليات الكرامة توفر ممراً آمناً ومعاملة قانونية لكل من يريد تسليم نفسه، ويختار تجنيب مدينة درنة ويلات الحرب.