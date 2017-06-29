5 زوارق إماراتية في تحدي جائزة فرنسا الكبرى

خالد السعدي (إيفيان)

اكتمل أمس عقد الفرق المشاركة في الجولة الثانية لبطولة العالم لزوارق الفورمولا- 1 «جائزة فرنسا الكبرى» والتي تستضيفها مياه نهر ليمان بمدينة إيفيان غدا وبعد غد في مشوار تحدي موسم 2017، ورسمت الفرق الـ19 أماكن تواجدها من خلال قرية الفورمولا على ضفاف نهر المدينة، تتقدمها زوارق الإمارات الخمس لفريقي أبوظبي والفيكتوري تيم. ويشارك فريق أبوظبي بزورق 5 بقيادة ثاني القمزي وزورق 6 بقيادة بطل العالم أليكس كاريلا وزورق 7 بقيادة راشد القمزي، فيما يشارك الفيكتوري بزورقي فيكتوري 3 بقيادة أحمد الهاملي وزورق فيكتوري 4 بقيادة الأميركي شون تورنتي وتقام المنافسات على يومين الأول غداً للزمن، والثاني الأحد للسباق الرئيسي.

وتجرى اليوم إجراءات تسجيل الفرق المشاركة والتأكيد على الحضور، وأيضاً الفحص الفني للزوارق والذي تشرف عليه لجنة خاصة من الاتحاد الدولي للرياضات البحرية، ومن المنتظر أن تجرى تجارب حرة اختيارية بعد التسجيل والفحص الفني لكل الفرق، لمن يرغب في تجربة زورقه ومحركاته، وهي تحمل أهمية كبيرة للفرق التي لم تقم بتدريبات خاصة قبل انطلاق الجولة من أجل التعرف على الجاهزية الفنية والإعداد لكل فريق. وتأتي مشاركة فريق أبوظبي بالزوارق الثلاثة كي تكون حظوظه معززة بشكل أكبر في التنافس على لقب الجولة وأيضاً الوضع العام للفريق.

وكان زورقا الفيكتوري قدما أداء قوياً خلال الجولة الأولى «جائزة الجرف- البرتغال» وتألقا بصورة رائعة في تصفيات أفضل زمن وأحرزا المركز الأول والثاني، والذي منحهما صدارة ووصافة ترتيب بطولة الزمن.

ويدخل فريق أبوظبي سباق إيفيان ولا يزال طعم الفوز والمنصة هنا حاضران لديه خاصة وأنه قد أحرز فيها العلامة الكاملة في الموسمين الماضيين، وكان اسم أبوظبي هو الأول لسنتين على التوالي.