تنفيذي «دولي» الدراجات يعتمد توصيات «العمومية»

عماد النمر (دبي)
اعتمد المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للدراجات توصيات الجمعية العمومية التي أصدرتها في اجتماعها الذي عقد على هامش بطولة العالم التي أقيمت في النرويج.
جاء ذلك، خلال الاجتماع الذي عقد في كوبنهاجن، برئاسة بريان كوكسن رئيس الاتحاد، وبحضور أسامة أحمد الشعفار رئيس الاتحادين المحلي والآسيوي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي.
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واطلع المكتب التنفيذي على برامج الأنشطة والبطولات المقبلة التي ستقام في مختلف القارات، وتم اعتمادها، ومن بينها دورتا الحكام والمدربين للطريق والمضمار التي سينظمها الاتحاد الآسيوي.
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وأشاد الشعفار بالتوجهات الجديدة للاتحاد الآسيوي وبالأنشطة الجديدة التي سيدرجها بهدف تطوير اللعبة في القارة، ما سيساهم في زيادة حجم المنافسة بين المنتخبات، ومن بينها تنظيم بطولة جديدة لدول غرب آسيا للطريق والمضمار لإحداث توازن بين مستويات منتخبات شرق وغرب القارة ومنح الفرصة لظهور العديد من الأبطال، وهي البطولة التي أعلن عن تنظيمها لأول مرة في الإمارات.