تنفيذي «دولي» الدراجات يعتمد توصيات «العمومية»

عماد النمر (دبي)

اعتمد المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للدراجات توصيات الجمعية العمومية التي أصدرتها في اجتماعها الذي عقد على هامش بطولة العالم التي أقيمت في النرويج.

جاء ذلك، خلال الاجتماع الذي عقد في كوبنهاجن، برئاسة بريان كوكسن رئيس الاتحاد، وبحضور أسامة أحمد الشعفار رئيس الاتحادين المحلي والآسيوي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي.

وتم خلال الاجتماع بحث ترتيبات انتخابات الاتحاد الدولي في الدورة الجديدة التي سيخوضها الرئيس الحالي بريان كوكسن مع منافسه ديفيد لابرتي رئيس الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى قائمة المرشحين من مختلف القارات،

واطلع المكتب التنفيذي على برامج الأنشطة والبطولات المقبلة التي ستقام في مختلف القارات، وتم اعتمادها، ومن بينها دورتا الحكام والمدربين للطريق والمضمار التي سينظمها الاتحاد الآسيوي.

وكشف أسامة الشعفار، عن إشادة المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي بالتطور الواضح والملموس للعبة في العديد من الاتحادات الآسيوية، ومن بينها اتحاد الإمارات الذي نجح في إحداث طفرة في السنوات الأخيرة على مختلف المستويات، ولاسيما على مستوى البطولات.

وأشاد الشعفار بالتوجهات الجديدة للاتحاد الآسيوي وبالأنشطة الجديدة التي سيدرجها بهدف تطوير اللعبة في القارة، ما سيساهم في زيادة حجم المنافسة بين المنتخبات، ومن بينها تنظيم بطولة جديدة لدول غرب آسيا للطريق والمضمار لإحداث توازن بين مستويات منتخبات شرق وغرب القارة ومنح الفرصة لظهور العديد من الأبطال، وهي البطولة التي أعلن عن تنظيمها لأول مرة في الإمارات.