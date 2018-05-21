«الاتحادية العراقية» توضح ترتيبات الشكاوى والطعون بنتائج الانتخابات

بغداد (الاتحاد، وكالات)

أصدرت المحكمة الاتحادية العراقية بياناً أمس، بشأن الطعن بالإجراءات أثناء الانتخابات البرلمانية الأخيرة، مشيرة إلى أنها تلقت طعناً من أحد النواب بشأن الإجراءات التي رافقت عمليات الاقتراع. وقالت المحكمة في بيان على موقعها الرسمي، إن «المحكمة الاتحادية تلقت طلباً من أحد أعضاء مجلس النواب يتضمن الطعن بالإجراءات الحاصلة أثناء انتخابات 2018»، مبيناً أن «الطعون والشكاوى تقدم ابتداءً إلى مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات»، وذلك استناداً لأحكام المادة 8 من قانون المفوضية رقم 11 لسنة 2007 المعدل، والمادة 3 من النظام رقم 6 لسنة 2018. وأضاف أن «القرار الصادر عن مجلس المفوضين في الشكاوى يكون قابلاً للطعن أمام الهيئة القضائية للانتخابات في محكمة التمييز الاتحادية.

وتابع الساموك «دور المحكمة الاتحادية يأتي بعد تقديم المفوضية القوائم النهائية بأسماء الفائزين بعضوية مجلس النواب للمصادقة عليها، مشيراً إلى أنه «في حال وجود طعن فيمكن التقدم بها إلى المحكمة الاتحادية خلال النظر بعملية المصادقة على قوائم الفائزين بعضوية المجلس».