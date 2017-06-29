منتخب الطائرة يتجمع الأحد استعداداً لـ «عالمية الجامعات»

أسامة أحمد (الشارقة)

يعود منتخب الطائرة الأول إلى التجمع بعد غد، حيث يعقد الجهازان الإداري والفني المكون من عوض المنصوري مدير المنتخب، والمدرب الجزائري مراد سنون ومساعده المواطن إسماعيل رجب اجتماعاً مشتركاً مع اللاعبين بمقر الاتحاد قبل المران، استعداداً للمشاركة في البطولة العالمية للجامعات تحت 28 سنة التي تستضيفها الصين تايبيه أغسطس المقبل.

وتضم قائمة المنتخب 15 لاعباً، والذي يجد اهتماماً كبيراً من مجلس إدارة الاتحاد ولجنة المنتخبات حتى يعود إلى الواجهة، وخصوصاً أن اللجنة وضعت برنامجاً مدروساً للمشاركة في النسخة الجديدة لبطولة الخليج التي تستضيفها البحرين أكتوبر المقبل.

ويعمل الجهاز الفني بقيادة مراد سنون للوصول إلى إعداد مثالي من أجل خوض تحدي بطولة الخليج، والذي يبحث عن مباريات تجريبية قبل السفر إلى الصين تايبيه للمشاركة في بطولة الجامعات.

وأوضح عبد العزيز السلمان نائب رئيس الاتحاد رئيس لجنة المنتخبات، أن منتخب الناشئين سينتظم في معسكره الداخلي، اعتباراً من غد، استعداداً للمشاركة في البطولة العربية بالأردن، والتي تنطلق 25 يوليو المقبل، حيث يترأس البعثة محمد خوري عضو مجلس الإدارة نائب رئيس لجنة المنتخبات.