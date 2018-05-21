واشنطن (وكالات)
ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» أن الاستخبارات الأميركية «سي آي أيه» مقتنعة بأن زعيم تنظيم «داعش» الإرهابي أبو بكر البغدادي على قيد الحياة، بل يعمل على استراتيجية جديدة طويلة الأمد تتيح للتنظيم المتطرف البقاء رغم ما لحق به من هزائم عسكرية في سوريا والعراق.
كما نقلت الصحيفة عن مصادرها أن الهجوم التركي على مواقع الأكراد بمنطقة عفرين شمال سوريا، أتاح لـ«داعش» فرصة لإعادة ترتيب صفوفه في البادية السورية واستقدام تعزيزات ومساعدات جديدة. وأضافت الصحيفة أن الإرهابي البغدادي تطرق، أثناء اجتماع مع قيادات التنظيم عقده في محافظة دير الزور منتصف 2017، إلى موضوع مفاجئ، حيث لم يركز على الهزائم العسكرية بل على ضرورة «مراجعة برنامجه التعليمي» خاصة الموجه لغسل أدمغة الأطفال والشباب، وذلك حسب اعترافات القيادي «الداعشي» المدعو أبو زيد العراقي الذي احتجز أثناء عملية مشتركة بين قوات الأمن العراقية والتركية في وقت سابق العام الجاري.
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