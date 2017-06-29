«ألعاب» الجزيرة تتجه لترشيد الإنفاق

أمين الدوبلي (أبوظبي)

أكد محمد حسن السويدي رئيس شركة الألعاب المصاحبة بنادي الجزيرة،

أن فخر أبوظبي غير من أهدافه في الموسم المقبل، حيث تحول إلى بناء فريق للمستقبل في كرة اليد من خلال عملية إحلال وتجديد شاملة، على ضوء سياسة ترشيد النفقات التي وردت من الإدارة العليا للنادي في كل شيء، وفي الألعاب والأنشطة كافة، مشيراً إلى أنه تم إسناد مهمة اختيار اللاعب الأجنبي لفريق اليد إلى المدير الفني التونسي وليد بن عمر، على أن يتقيد بسقف لراتبه لا يزيد على 8 آلاف دولار شهرياً.

وقال: لدينا عروض لثلاثة من لاعبي الخبرة الكبار هم أحمد حسن، وعبدالحميد أحمد، وجمعة عبيد ونفكر حالياً في إعارتهم للأندية التي تطلبهم لمدة عام، حتى نتيح لهم الفرصة لخوض تجربة جديدة وفي نفس الوقت كي نمنح أبناءنا الصاعدين الفرص المناسبة للظهور والمشاركة مع الفريق الأول، ولكن بأقل الإمكانات المادية.

وأضاف: أبلغت المدرب وليد بن عمر، أن مهمته الأساسية ستكون إجراء إحلال وتجديد شامل للفريق، وفقاً للإمكانات المتاحة، وقد استبعدنا فكرة المنافسة حتى تكون الأمور واضحة من البداية.

وتحدث السويدي، عن التعاقد اللاعب الأجنبي والأسماء المقترحة، قائلاً: عرض علينا أخيراً لاعب صربي، وجاء بالفعل ورأيناه، ومن وجهة نظري هو لاعب مميز، ويملك إمكانات تحقيق أهدافنا بالمساهمة في بناء الفريق بأن يكون أحد الأعمدة الرئيسة، وقد تعرف على المدرب وليد بن عمر، والموضوع، بيد بن عمر الآن، حيث إن كل الاحتمالات قائمة فيما إذا كان سيوافق على ضمه، أو يطرح اسماً جديداً يكون مسؤولاً عن ترشيحه.

وتابع: السوق المحلية للاعبين المواطنين حالياً به رواج للاعبين بعد علمية الدمج التي جرت في بين الشباب ودبي والأهلي، وبين الشعب والشارقة، وبالتالي فإن المعروض كثير، ولكننا إذا لم نتأكد بان اللاعب الذي سنستعين به سيحقق الإضافة فإن أبن النادي هو الأنسب، كما أننا لن نوفر مبالغ مالية كبيرة لهم بمعنى أن من يرغب من الأندية الأخرى الانضمام لنا دون شروط مرحباً به، وأن يكون مستواه جيداً.

وأوضح «الكرة الطائرة يسري عليها نفس المبدأ، تم تكليف المشرفين على الفريق الأول بالتقيد بميزانية محدودة، والتصرف في إطارها، وميزانية أخرى محدودة للاعب الأجنبي لا تزيد على بضع آلاف دولار شهرياً».

وقال: ترشيد الإنفاق لن يطال الجو جيتسو لأنها حالة أخرى كون الجزيرة أفضل نادي في الدولة في العامين الأخيرين، ولابد أن يحافظ على مستواه في المنافسة، كما أن اللعبة بالنسبة لنا غير مكلفة لأنها ليس بها لاعب أجنبي، ومن هنا نحن مستمرون بنفس الزخم والدعم للعبة التي أصبحت أهم رياضة لدينا في الشركة حالياً لأننا جنينا ثمار ما زرعناه فيها سريعاً.