«حتا» ينتظر تقرير جوكيكا «لوديات» معسكر ألمانيا

سامي عبدالعظيم (رأس الخيمة)

تنتظر إدارة نادي حتا التقرير الفني الخاص بالمباريات الودية المقترحة للفريق الأول للكرة في معسكر ألمانيا من المدرب المقدوني جوكيكا الذي عاد أمس لدراسته، لتبدأ اللجنة الفنية تنفيذه لضمان تحقيق النتائج الملموسة بالتدرج في الاختبارات الودية.

من جانب آخر، توصل مسؤولو النادي لاتفاق مع صانع ألعاب برازيلي، بالتنسيق مع جوكيكا بعد مفاوضات مكثفة، حيث يتوقع أن يتم الإعلان عن الصفقة وموعد وصول اللاعب إلى الدولة لإجراء الفحوص الطبية، تمهيداً لتقديمه لوسائل الإعلام، ليمثل الأجنبي الثالث في صفوف «الإعصار» مع الروماني أدريان روبوتان، والبرازيلي صاموئيل روزا، في حين يمضي النادي إلى المراحل الأخيرة أيضاً في الاتفاق مع اللاعب الآسيوي، بعدما المراوحة التي حدثت بسبب الترتيبات الخاصة بمجلس إدارة النادي العربي الذي يتبع له اللاعب، رغم أن الأمور تمضي في اتجاه حسم التعاقد.

وأكد علي عبدالله البدواوي، المدير التنفيذي للنادي، أن المشاورات الخاصة باللاعبين الأجانب تسير في الاتجاه الصحيح قبل الانتقال إلى التجمع الداخلي 12 يوليو المقبل، خصوصاً أن الفريق يغادر إلى المعسكر الخارجي في ألمانيا 22 من الشهر ذاته لمدة 3 أسابيع. وقال: مجلس الإدارة قرر إجراء الفحوص الطبية للاعبين في دبي والتدريبات في التجمع الداخلي على ملاعب «طيران الإمارات» في دبي. وأضاف: مجلس إدارة النادي بقيادة الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، وشركة كرة القدم برئاسة علي البدواوي، في مرحلة تشاور مستمر لوضع جميع الأمور الخاصة بالإعداد للموسم الجديد، ونسعى إلى غلق ملف التعاقدات قبل 15 يوليو المقبل، وندرك جيداً أهمية الإعداد القوي الذي يساعدنا على مواجهة التحدي الذي ينتظرنا في الموسم الجديد، خصوصاً أن الرغبة كبيرة من اللاعبين في متابعة الأداء الإيجابي على غرار الموسم الماضي الذي شهد تحقيق الأهداف المقررة على صعيد بطولة الدوري بدخول دائرة الأمان وتجاوز منطقة الخطر.

وتابع: اقتربنا كثيراً من بلوغ نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة للمرة الأولى بتاريخ النادي قبل أن نخسر أمام النصر في نصف النهائي، والآن نخوض التحدي الذي ينتظرنا في الموسم الجديد بالرغبة ذاتها في تعزيز المكاسب التي حصلنا في الموسم الماضي، وندرك جيداً بأن المنافسة لن تكون سهلة، ونتمنى أن يحالفنا التوفيق في الوصول إلى طموحات الجماهير.