البايرن يواجه ليفركوزن في افتتاح «البوندسليجا»



تاريخ النشر: الجمعة 30 يونيو 2017 برلين(د ب أ) يزيح بايرن ميونخ بطل دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (البوندسليجا) الستار عن منافسات الموسم الجديد بمواجهة ضيفه باير ليفركوزن في 18 أغسطس المقبل. وكشف الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم عن جدول منافسات «البوندسليجا»، حيث يلتقي بايرن في الجولة الأولى مع ليفركوزن يوم الجمعة الموافق 18أغسطس المقبل. ويستهل لايبزج وصيف الموسم الماضي مشواره في الموسم الجديد بمواجهة مضيفه شالكه، بينما يلتقي شتوتجارت وهانوفر الصاعد حديثا للبوندسليجا في بداية المشوار مع مضيفيهما هيرتا برلين وماينز على الترتيب. وتشهد الجولة الأولى من البوندسليجا التي تقام بين يومي 18 و20 أغسطس، مواجهة ديربي تجمع بوروسيا مونشنجلادباخ وضيفه كولون. ويتضمن الموسم إجازة شتوية أقل من المعتاد، وينتهي يوم 21 مايو لمنح الوقت المناسب للاستعداد لمونديال روسيا 2018. وقبل انطلاق بوندسليجا سيستضيف دورتموند نظيره بايرن في كأس السوبر يوم 5 أغسطس المقبل.