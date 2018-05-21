الانقلابيون يمنعون التراويح في ريمة



تاريخ النشر: الإثنين 21 مايو 2018 عدن (الاتحاد) أعتدت ميليشيات الحوثي الانقلابية على عشرات المصلين في أحد مساجد محافظة ريمة غرب البلاد عقب محاولتها منع إقامة صلاة التراويح في المسجد. وقال سكان محليون في مديرية «كسمة»، إن الميليشيات اعتدت على مجموعة من المصلين في منطقة «الضبارة» أثناء أدائهم صلاة التراويح، موضحاً أن ميليشيا الحوثي الطائفية أصدرت توجيهات بمنع إقامة الصلاة في المحافظات الواقعة تحت سيطرتها. وأشار مصدر محلي أن ميلشيات الحوثي اعتقلت عدد من أئمة المساجد في ريمه على خلفية إقامة صلاة التراويح واقتادتهم إلى سجون تابعة لها بالمحافظة.