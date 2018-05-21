الحكومة تدين احتجاز الحوثيين لشحنة أدوية مخصصة لمرضى الفشل الفكلوي

صنعاء (وكالات)

استنكر وزير الإدارة المحلية اليمني، رئيس اللجنة اللعليا للإغاثه عبدالرقيب فتح بشدة، استمرار مليشيا الحوثي الانقلابية في اختطاف واحتجاز المساعدات الإغاثية واحتجاز شحنة أدوية مخصصة لمرضى الفشل الكلوي في محافظة إب، وإعاقة الوصول الإنساني إلى المحتاجين في عدد من المحافظات، واصفاً هذا العمل بالإرهابي والجبان.

وأشار فتح في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ» إلى عمليات التدخل في العمل الإغاثي والإنساني من قبل المليشيا الانقلابية في العاصمة صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرتها والتلاعب بأسماء المستحقين للإغاثة من قبل عقال الحارات، والمقربين في الميليشيا والتحايل على المنظمات الدولية واستخدامها للمجهود الحربي، وبيعها في السوق السوداء، والتعامل مع منظمات إغاثية تتبع الانقلابين وليس لها خبرة في العمل الإغاثي والإنساني، لافتاً إلى أن كل ذلك يعد أعمالاً إجرامية مدانة ومخالفة للقوانين الدولية، مطالباً المنظمات الأممية الخروج عن الصمت حيال هذه التصرفات والكشف للرأي العام والمحلي الدولي كل هذه الانتهاكات.

ودعا فتح منسقة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في اليمن ليزا غراندي التدخل في إيقاف العبث الذي تمارسه المليشيا الانقلابية بالمساعدات المقدمة للمستحقين والضغط على المليشيا الانقلابية بكل الوسائل والسبل للإيقاف الفوري للتدخل بالعمل الإغاثي والإنساني، وزيادة معاناة الشعب اليمني.

وشدد فتح على أهمية استخدام المنظمات الأممية لا مركزية العــــمل الإغاثي لما لها من ضمان في إيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية للمستحقين في كافة المحافظات، والبحث عن بدائل واستخدام آليات في استلام وتوزيع المساعدات تضمن ذهابها لمستحقيها.