5 تجارب للعين أمام فرق أوروبية وسعودية بالنمسا

العين(الاتحاد)

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين تحضيراته للموسم الجديد بالتجمع الداخلي المقرر 10 يوليو المقبل، وسيتخلل البرنامج الفحوص الطبية للاعبين بمن فيهم الأجانب والدوليون إلى جانب حصص تدريبية خفيفة، وفقاً للبرنامج الإعدادي الذي وضعه المدرب الكرواتي زوران ماميتش، والذي من المقرر أن يعود إلى الدولة 10 من الشهر المقبل للإشراف على المرحلة الأولى في وجود جميع أعضاء جهازه الفني المعاون. ويخوض الفريق في معسكره الخارجي بالنمسا خمس مواجهات قوية أمام فرق أوروبية وسعودية أيام 20 و26 و31 يوليو بالإضافة إلى 7 و11 أغسطس المقبل.

وستعود البعثة عقب المواجهة الودية الأخيرة مباشرة إلى الدولة وتحديداً فجر 12 أغسطس للانخراط في المرحلة الثالثة من البرنامج والتي من المقرر أن تنطلق 14 من نفس الشهر وتتخللها مباراة ودية واحدة قبل مباراة ذهاب ربع نهائي أبطال آسيا أمام الهلال السعودي المقرر لها 21 من نفس الشهر على استاد هزاع بن زايد.

قال مطر الصهباني مدير فريق العين الأول لكرة القدم، من المقرر أن تغادر بعثة العين إلى معسكر النمسا 14 يوليو، وسينخرط اللاعبون في الحصص التدريبية الصباحية والمسائية بالإضافة إلى برامج الاستشفاء الذي يتخلل الجرعات التدريبية اليومية.

وأضاف: «المؤكد أن المدرب زوران وضع التحضيرات لموسم كامل ملئ بالتحديات المحلية والقارية، وسيستهل العين موسمه مبكراً بمواجهة قوية أمام بطل الدوري السعودي والفريق مطالب بحسم النتيجة على أرضه في مواجهة الذهاب، قبل أن يغادر إلى الرياض لمنازلة الهلال في السعودية 11 سبتمبر المقبل».