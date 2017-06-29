  • الجمعة 06 شوال 1438هـ - 30 يونيو 2017م

التجمع الداخلي 10 يوليو

5 تجارب للعين أمام فرق أوروبية وسعودية بالنمسا
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تاريخ النشر: الجمعة 30 يونيو 2017

العين(الاتحاد)

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين تحضيراته للموسم الجديد بالتجمع الداخلي المقرر 10 يوليو المقبل، وسيتخلل البرنامج الفحوص الطبية للاعبين بمن فيهم الأجانب والدوليون إلى جانب حصص تدريبية خفيفة، وفقاً للبرنامج الإعدادي الذي وضعه المدرب الكرواتي زوران ماميتش، والذي من المقرر أن يعود إلى الدولة 10 من الشهر المقبل للإشراف على المرحلة الأولى في وجود جميع أعضاء جهازه الفني المعاون. ويخوض الفريق في معسكره الخارجي بالنمسا خمس مواجهات قوية أمام فرق أوروبية وسعودية أيام 20 و26 و31 يوليو بالإضافة إلى 7 و11 أغسطس المقبل.

وستعود البعثة عقب المواجهة الودية الأخيرة مباشرة إلى الدولة وتحديداً فجر 12 أغسطس للانخراط في المرحلة الثالثة من البرنامج والتي من المقرر أن تنطلق 14 من نفس الشهر وتتخللها مباراة ودية واحدة قبل مباراة ذهاب ربع نهائي أبطال آسيا أمام الهلال السعودي المقرر لها 21 من نفس الشهر على استاد هزاع بن زايد.

قال مطر الصهباني مدير فريق العين الأول لكرة القدم، من المقرر أن تغادر بعثة العين إلى معسكر النمسا 14 يوليو، وسينخرط اللاعبون في الحصص التدريبية الصباحية والمسائية بالإضافة إلى برامج الاستشفاء الذي يتخلل الجرعات التدريبية اليومية.

وأضاف: «المؤكد أن المدرب زوران وضع التحضيرات لموسم كامل ملئ بالتحديات المحلية والقارية، وسيستهل العين موسمه مبكراً بمواجهة قوية أمام بطل الدوري السعودي والفريق مطالب بحسم النتيجة على أرضه في مواجهة الذهاب، قبل أن يغادر إلى الرياض لمنازلة الهلال في السعودية 11 سبتمبر المقبل».

وتحدث الصهباني عن التقارير المشرفة للعين والصادرة من الاتحاد الآسيوي، وقال: الفضل في ذلك يعود إلى الاستراتيجية الناجحة التي أرسى معالمها، سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس النادي ومجلس الشرف العيناوي، رئيس مجلس إدارة نادي العين، والرعاية والدعم السخي الذي ظل يحيط بهما سموه النادي، الأمر الذي أسهم في وضع العين على الطريق الصحيح. وأضاف: أعتقد أن اختيار الاتحاد الآسيوي للعين لم يأت من فراغ بل استند إلى العمليات الإحصائية الخاصة بأداء الفريق خلال مبارياته في البطولة القارية والتي وصل من خلالها النهائي ثلاث مرات واكتسب سمعة رائعة واشتهر بشخصيته القوية حتى أصبح مرعباً لجميع منافسيه وعملاقاً للقارة وزعيماً حقيقياً تتجنب الأندية مواجهته. ... المزيد
     
 

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