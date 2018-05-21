الجيش اليمني يحرر معسكر «العريضة» في الحديدة

عقيل الحلالي، بسام عبد السلام (عدن، صنعاء)

حررت قوات المقاومة الوطنية والتهامية وألوية العمالقة بإسناد من القوات المسلحة الإماراتية العاملة، ضمن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس، مواقع جديدة من ميليشيات الحوثي الإيرانية في مديرية «التحيتا» بمحافظة الحديدة، وذلك في إطار العملية العسكرية الواسعة في الساحل الغربي للبلاد. كما أكدت مصادر عسكرية وصول تعزيزات عسكرية كبيرة للجيش الوطني في جبهة الساحل الغربي.

وذكرت مصادر عسكرية ميدانية، فجر أمس، أن قوات المقاومة الوطنية والتهامية وألوية العمالقة حررت مواقع عديدة في التحيتا، بينها معسكر «العريضة» الذي استحدثته ميليشيا الحوثي في منطقة الواقعة على أطراف «وادي متنة» بمديرية التحيتا. وأضافت المصادر، أن القوات المشتركة طهرت المعسكر بالكامل، وقامت الفرق الهندسية التابعة للقوات بانتزاع الألغام التي خلفتها الميليشيا قبل فرارها من المنطقة. وقتل أكثر من 18 عنصراً من ميليشيا الحوثي الانقلابية، بينهم قيادي ميداني بارز في غارة لمقاتلات &rlmالتحالف العربي في مديرية «التحيتا».&rlm وأفاد مصدر عسكري بأن مقاتلات التحالف العربي استهدفت بغارات &rlmتجمعاً لميليشيا الحوثي في مديرية التحيتا &rlmولقي فيها القيادي الحوثي مطهر &rlmيحيى حسين &rlmمصرعه، إلى جانب عدد من &rlmعناصر الميليشيا الانقلابية المدعومة من إيران.&rlm وساهم القيادي الصريع بشكل بارز منذ الثمانينيات في تأسيس ميليشيا الحوثي، حسب ما أورد موقع «سبتمبر نت» التابع للجيش. وأوضحت مصادر أن الميليشيا أرسلت أكرم غياثة إلى جبهة الساحل الغربي، ضمن تعزيزاتها الكبيرة للجبهة التي تشهد انهيار عناصر الحوثيين فيها.

واستحدثت ميليشيات الحوثي عشرات الحواجز العسكرية على الطرق الممتدة من مديريتي «التحيتا» و«الجراحي»، مروراً بمديريات «زبيد والحسينية وبيت الفقيه»، وصولاً إلى مدينة الحديدة، حسبما أفاد سكان محليون ذكروا بأن ميليشيات الحوثي تقوم باعتقال عناصرها الفارة من المعارك ضد قوات المقاومة اليمنية في مديريتي التحيتا والجراحي. وأفاد الأهالي إلى بأن مئات العناصر من ميليشيا الحوثي بدأت ببيع أسلحتهم في تلك المناطق مقابل حصولهم على ثمن المواصلات التي تكفي لعودتهم لمناطقهم.

هذا وقتل مئات الحوثيين، بينهم قيادات ميدانية في الغارات الجوية للتحالف العربي والمعارك الميدانية مع المقاومة اليمنية في جبهات الساحل الغربي منذ أبريل الماضي.