المعنويات الاقتصادية بمنطقة اليورو تقفز لأعلى مستوى خلال 10 أعوام

بروكسل (رويترز)

أظهرت بيانات شهرية من المفوضية الأوروبية أمس، أن المعنويات الاقتصادية بمنطقة اليورو قفزت بأكثر من المتوقع في يونيو إلى أعلى مستوى في نحو عشرة أعوام بدعم من زيادة التفاؤل في القطاعات كافة. وزاد مؤشر المعنويات إلى 111.1 في يونيو من 109.2 في مايو مقابل توقعات السوق بارتفاعه إلى 109.5 في استطلاع «رويترز» لآراء خبراء اقتصاد. وهذه هي أعلى قيمة يسجلها المؤشر منذ أغسطس عام 2007 عندما سجل 111.8.

كما زاد مؤشر المفوضية لمناخ الأعمال الذي يشير لمرحلة دورة الأعمال إلى 1.15 في يونيو من 0.9 في مايو، وهو أعلى مستوى منذ أبريل عام 2011 عندما سجل 1.36.

وزاد أيضا التفاؤل في قطاع الصناعات التحويلية، حيث ارتفع مؤشر القطاع إلى 4.5% في يونيو من 2.8% في مايو وكذلك في قطاع الخدمات، حيث ارتفع إلى 13.4 من 12.8. وتحسنت معنويات المستهلكين إلى 1.3- من 3.3- وفي تجارة التجزئة إلى 4.4 من 2.0.

وفي قطاع البناء، زاد المؤشر إلى 3.5- من 5.6- وفي قطاع الخدمات المالية زاد إلى 23.2 من 20.3.

كما زادت توقعات تضخم أسعار المستهلكين خلال 12 شهرا إلى 13.0 من 12.8 على الرغم من تراجع توقعات سعر البيع بين شركات الصناعات التحويلية إلى 7.2 من 8.2 في مايو.