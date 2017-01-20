«الجي.سي 32» تبحر من شواطئ مسقط

مسقط (الاتحاد)

تنطلق الجولة الافتتاحية للبطولة قوارب «الجي.سي 32» يوم 27 فبراير، وتستمر حتى 5 مارس في شواطئ العاصمة العمانية مسقط، بمشاركة 12 قارباً من هذه الفئة لسباقات الجولة الأوروبية، وسلسلة الإكستريم الشراعية.

وتأتي هذه البطولة مع النمو الواسع الذي تشهده هذه الفئة، وهي أولى الفئات الشراعية التي تتبنى تقنية الأجنحة الغاطسة، وشهدت نشاطاً كبيراً خلال العامين الفائتين، ويوجد منها 25 قارباً تشارك في مختلف السباقات الخاصة بهذه الفئة.

وتمثل البطولة إحماء للجولة الافتتاحية من سلسلة الإكستريم الشراعية التي ستقام في ذات الموقع من 8 مارس وحتى 11 مارس.

وقال كريستيان شيرر، مدير الفئة والمنظم المشارك مع شركة «أوسي سبورت» المنظمة لسلسلة الإكستريم الشراعية: تتمثل فكرة البطولة في اجتماع قوارب «الجي.سي32» من مختلف البطولات في موقع واحد، ورأينا أن الفترة التي تسبق الجولة الافتتاحية لسلسلة الإكستريم الشراعية في مسقط مثالية لإقامة بطولة، وفيها نفتتح الموسم بهذه الفئة قوارب».

وأضاف: «نأمل أن نحظى برياح جيدة ومياه مسطحة لتكتمل الظروف لهذه القوارب السريعة، وتقدم أفضل الاستعراضات الشراعية».

وتابع: «نظراً إلى الأجواء الباردة والمتجمدة خلال فبراير في القارة الأوروبية، ستكون الأجواء المشمسة والمعتدلة في مسقط إضافة إلى متعة السباقات، ونأمل من خلال هذه الظروف الدافئة والدعم الذي تقدمه عُمان في الإبحار أن نتابع بطولة رائعة، وأن تكون بداية لبطولات أخرى مقبلة.

من جهتها، قالت سلمى الهاشمية، المديرة التنفيذية للتسويق بعُمان للإبحار: «نرحب بالفرق المشاركة في مسقط»، وأضافت: «نوظّف هذه الاستضافات العالمية كوسيلة لإبراز السلطنة في الساحة الدولية، ورأينا أن جماهير الإبحار الشراعي تتسم بحبها للتنقل والسفر، بحثاً عن المغامرات الجديدة».

وتابعت: «تنظيم هذه الفعاليات يتطلب تضافر الكثير من الخبرات والتخصصات، ولذا نجد فيها بيئة مثالية لاكتساب الخبرات وتبادلها مع المنظمين القادمين من مختلف دول العالم».