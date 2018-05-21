روبوت يصاب بالقشعريرة كوسيلة للتعبير عن المشاعر!



تاريخ النشر: الإثنين 21 مايو 2018 سان فرانسيسكو (د ب أ) يدرس فريق من الباحثين بجامعة كورنيل في الولايات المتحدة الأميركية، إمكانية التفاعل مع الروبوتات عن طريق حاسة اللمس، ومن أجل هذا الغرض، ابتكروا نوعية من الجلد الصناعي يمكن أن يصاب بالقشعريرة حسب الحالة المزاجية للروبوت. وكان آخر ما وصل إليه العلم الحديث في مجال التواصل بين البشر والروبوتات، هو إعطاء الإنسان الآلي القدرة على التعبير من خلال ملامح الوجه، مثل أن ترتسم على وجهه ملامح العبوس عندما يريد التعبير عن مشاعر الحزن أو الضيق على سبيل المثال. ولكن الباحثين في جامعة كورنيل، يهدفون من خلال الدراسة الجديدة إلى فتح مجال جديد للتفاعل بين البشر والروبوت عن طريق حاسة اللمس. وقام الباحثون بتطوير روبوت جديد يعبر عن نفسه عن طريق تعبيرات الوجه التقليدية، ولكنه مزود أيضاً بوسائد على جانبي الرأس للتعبير عن طريق حاسة اللمس. ويستطيع الروبوت التعبير عن مشاعر مختلفة مثل الغضب أو الدهشة أو السعادة عن طريق نفخ الفقاعات بدرجات متباينة.